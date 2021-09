Blanchissement de dent : voici les aliments qui vous permettent de vous blanchir les dents !

Vos dents manquent d’éclat et vous aimeriez leur redonner de la blancheur ? Malheureusement, le blanchiment des dents est très coûteux et peut être douloureux. Découvrez certains aliments naturels qui peuvent vous aider à avoir des dents blanches sans que nous ménagions de grands efforts.

Le citron

Cette technique est bien connue, mais attention à ne pas abuser du citron, cela endommagerait votre émail et vos gencives. Pensez à diluer le citron avec un verre d’eau ou mettez-le directement sur vos dents avant de faire un rinçage. Cela permettra de diluer l’acidité, et le citron agira comme agent blanchissant et aidera à renforcer les dents.

Pomme

À long terme, la texture croquante et juteuse des pommes peut multiplier la productivité de salive, favorisant ainsi un nettoyage au niveau de la bouche en éliminant tous les envahisseurs nocifs qui peuvent causer la plaque dentaire et même le blanchiment des dents.

Fraise

La vitamine C contenue dans les fraises peut vous aider à éliminer la plaque dentaire et à garder vos dents blanches.

Ananas

L’ananas contient une enzyme qui peut détruire les protéines à la surface de l’émail des dents. Par conséquent, ils peuvent réduire les taches et la décoloration.

Les carottes

En plus d’être bonnes pour la santé et la peau, les carottes contribuent également à la production de salive. Par conséquent, vous pouvez nettoyer vos dents naturellement.

Oignon

Ils contiennent des composés soufrés, qui empêchent la plaque dentaire de s’accumuler entre les dents. Afin de profiter pleinement de ses bienfaits anti-plaque, il faut le mâcher cru.

La mélisse

Les feuilles de mélisse aident à nettoyer les dents et à résister aux taches. Décidez de mâcher une feuille de mélisse, et vous aurez une bouche saine et des dents éclatantes. D’autres feuilles ont les mêmes bienfaits, comme la menthe ou la sauge.

Le charbon végétal

Le charbon végétal est obtenu en carbonisant plusieurs essences de bois. Il est utilisé pour blanchir les dents depuis des milliers d’années, comme en Inde, et il n’est pas nocif pour la santé.

Comment faire ? Pensez à mettre un peu de charbon végétal en poudre au niveau de votre dentifrice. Vous pouvez également tremper le coton-tige dans de l’eau et verser sur ça un peu de poudre de charbon. Frottez-vous ensuite les dents pour faire adhérer les éventuelles taches. Puis rincez.

Huile d’arbre à thé

En plus de ses propriétés antibactériennes, nettoyantes et antifongiques, l’huile essentielle d’arbre à thé contient également des actifs blanchissants.

Comment faire ? Placez directement quelques-unes des gouttes sur le dentifrice et brossez-vous posément les dents comme vous avez l’habitude de le faire. Faites-le au maximum une fois par semaine pour protéger l’émail des dents.

Confiture de fraise

Il ne fait aucun doute que c’est l’astuce la plus délicieuse. Les fraises contiennent de l’acide malique, un composé qui agit comme un agent blanchissant naturel et possède des propriétés anti-salissures.

Comment faire ? Mélangez une fraise écrasée avec du bicarbonate de soude jusqu’à pouvoir trouver une pâte. Appliquez ce dernier sur les dents et gardez 20 minutes, puis rincez. L’acidité des fraises sera affaiblie par l’eau gazeuse.

Après une demi-heure passée pour éradiquer le sucre naturellement qui était contenue dans le fruit, rincez-vous la bouche.