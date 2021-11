Blanket le fils de Michael Jackson fait une apparition à la télé, il faut l’appeler Bigi désormais !

Il y a environ 12 ans, le « king of pop » Michael Jackson nous quittait, laissant derrière lui 3 enfants. Paris Jackson, Michael Joseph Jackson Jr et Blanket Jackson ont depuis lors eu des trajectoires un peu différentes. Ce dernier, beaucoup plus discret sur la scène médiatique, vient cependant de faire une apparition très remarquée dans une émission à la télé.

Une apparition très remarquée à la télévision

Le monde entier se souvient sans doute de ce petit garçon aux cheveux longs et noirs, se cachant derrière sa sœur Paris Jackson, lors de la cérémonie en hommage à leur papa organisée le 7 juillet 2009 au Staples Center de Los Angeles. Depuis lors, Blanket, de son vrai nom Michael Prince Jackson II a changé.

Très discret, il est habitué à être très peu, voire quasiment pas actif dans les médias. Mais ce 1er novembre, le jeune homme de 19 ans a fait une rare apparition dans le talk-show britannique « Good Morning Britain ». C’est la première fois depuis très longtemps que Blanket apparaît ainsi dans une émission télé, acceptant se faire filmer. On y voit qu’il devient peu à peu un homme, avec des cheveux coupés et une barbe qui a poussé.

Cette apparition dans ce talk-show a été l’occasion pour lui de s’exprimer notamment sur le projet « Thriller Night Halloween Party », organisé par son grand frère Prince. Ce projet qui s’est déroulé dans leur maison avait pour but de lever des fonds pour The Heal Los Angeles Foundation, une fondation venant en aide aux jeunes habitants de Los Angeles.

Blanket se fait désormais appeler Bigi

Depuis sa naissance, le plus jeune de la fratrie Jackson a connu une notoriété embarrassante, car déjà dès sa première apparition publique, son père l’avait suspendu au-dessus du vide, pour une présentation à la foule massée devant l’Hôtel Adlon à Berlin.

Son surnom Blanket lui a en réalité été donné parce qu’il était souvent relié à son père, avec une couverture médiatique au plus fort de la carrière de la légende de la musique américaine. Après le décès de ce dernier, cela a naturellement été un coup dur difficile à traverser pour le jeune garçon de l’époque.

Il changea ainsi de prénom en 2015 pour devenir Bigi sans toutefois faire une grande médiatisation à ce sujet. Selon certains, ce changement lui a été salutaire. Un magazine américain avait même rapporté à l’époque que cela lui a permis d’une certaine manière de reprendre confiance en lui.

Bigi, défenseur de l’environnement comme son père

Bigi a d’abord évoqué son papa et les nombreux souvenirs dans leur maison : « il y a beaucoup d’histoire dans cette maison et dans ce studio. C’est tout ce qu’il était… ».

Du haut de ses 19 ans, Bigi a aussi tenu à parler d’une cause qui était chère aux yeux de son père à savoir le réchauffement climatique et la sauvegarde de la planète.

En pleine COP26 à Glasgow, il a implicitement envoyé un message aux dirigeants en déclarant : « je pense qu’il est important que nous soyons au courant. Je pense que nous avons un travail à faire pour que nos générations sachent combien c’est important ».