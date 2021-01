Boisson détox incontournable : découvrez notre recette du Gimber qui possède de nombreuses vertus !

Votre organisme a été malmené par les fêtes de Noël et vous avez des troubles digestifs. Il faut bien sûr nettoyer celui-ci et nous vous proposons la recette du Gimber. Ce dernier est incontournable et cette boisson reste très facile à réaliser. Elle connaît un succès sans précédent depuis 2017, au cours de cette année, un producteur a décidé de se lancer. Même si les débuts ont été assez timides, il connaît désormais un franc succès sans le monde entier puisque le Gimber est un allié pour votre santé.

Comment préparer cette boisson incontournable ?

Vous avez sans doute tous les ingrédients dans vos placards, un rapide coup d’oeil devrait vous aider à préparer tout ce dont vous avez besoin. En effet, il faut pour cette boisson détox 200 grammes de gingembre environ, mais si vous souhaitez un goût moins fort, il est possible de diviser la quantité par deux. Il faut aussi un litre d’eau, un citron jaune non traité de préférence, des feuilles de menthe fraîche et non séchées ainsi que du sucre. Ce dernier peut être remplacé par du miel.

Il faut éplucher votre gingembre avec un économe par exemple et réaliser quelques rondelles .

. Si avec le couteau, c’est assez difficile, utilisez une mandoline pour avoir de fines tranches.

Vous avez besoin d’un mixeur électrique ou manuel pour avoir une texture plus fluide, vous mélangez alors les rondelles de gingembre avec deux cuillères à soupe d’eau.

Lorsque le mélange est bien mixé, vous pouvez verser le contenu dans un saladier afin d’incorporer le jus du citron.

Certaines personnes ajoutent aussi les zestes du citron, d’où l’intérêt de le choisir non traité.

Ajoutez ensuite le reste d’eau et les feuilles de menthe que vous aurez bien lavées. En fonction du goût, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de miel ou de sucre, cela dépend de vos préférences. Il faut noter que ces deux ingrédients ne sont pas obligatoires, la recette traditionnelle ne mentionne donc pas le miel ou le sucre. Par contre, le goût du gingembre n’est pas apprécié par tout le monde, c’est pour cette raison que vous pouvez ajouter un peu de miel. Patientez quelques heures en plaçant votre récipient à température ambiante pour que les ingrédients se gorgent de cette mixture.

Une cure de détox avec votre boisson Gimber

Si vous ne souhaitez pas vous lancer dans cette préparation, sachez que la boisson peut être achetée prête à l’emploi dans des commerces spécialisés ou sur une boutique en ligne. Il ne faut pas oublier de filtrer le contenu de votre mélange avec une passoire relativement fine pour enlever les feuilles notamment. Il faut ensuite verser votre mixture dans une bouteille en inox ou en verre de préférence et vous la placez au réfrigérateur. Vous pouvez vous servir un verre au cours de la journée afin de savourer rapidement les avantages.

Comme vous le savez sans doute, le gingembre est largement apprécié notamment en Afrique puisqu’il présente plusieurs vertus. Il est souvent consommé pour ses propriétés aphrodisiaques, mais il faut savoir qu’il est parfait pour détoxifier votre organisme. Par contre, cette boisson baptisée Gimber est vraiment très forte, nous vous conseillons de réaliser une première recette avec une faible quantité de gingembre, environ 100 grammes. Vous pourrez ensuite l’augmenter en fonction des préférences et surtout des résultats. La boisson est idéale pour une cure détox, mais elle est aussi recommandée pour lutter contre les inflammations, les rhumes, les rhumatismes ainsi que les nausées.