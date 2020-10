Bonne humeur : Découvrez les meilleurs aliments pour faire grimper votre taux de sérotonine !

Il n’est pas rare d’entendre certaines personnes dire que le bonheur se trouve dans l’assiette. Cette expression est on ne peut plus vraie. Si les situations de la vie courante et notre entourage peuvent avoir un effet sur notre humeur, notre alimentation n’est pas moins déterminante. Cela dit, on peut bien faire le plein de bonne humeur avec ce que nous mangeons. En effet, il existe plusieurs aliments qui stimuleront la production de la sérotonine, cette fameuse hormone directement liée à l’état émotionnel d’une personne. Découvrez ces aliments dans la suite de cet article.

Qu’est-ce que la sérotonine ?

Surnommée hormone du bonheur, la sérotonine (5-hydro tryptamine) est un messager chimique présent dans le système nerveux central. Elle intervient pour de nombreuses fonctions physiologiques comme le sommeil, la dépression et surtout l’humeur. La sérotonine est fabriquée par le cerveau à partir d’un acide aminé appelé le tryptophane. Ce dernier est retrouvé dans certains aliments.

Les études ont révélé qu’il y a une incidence directe entre le taux de sérotonine et l’humeur d’une personne. Autrement dit, une personne présentant au taux de sérotonine élevé développe chaque jour sa joie de vivre et reste toujours positive face aux situations, d’où le surnom qui lui est attribué. Il est donc indispensable de consommer des aliments qui favorisent la production de cette hormone.

Les fruits, légumes et autres aliments d’origine végétale

Les amateurs de guacamole sont à l’honneur. L’avocat est l’un des meilleurs aliments qui stimulent la production de sérotonine. Il contient de la tyrosine qui permet au cerveau de sécréter de la dopamine et de la noradrénaline. Ces deux hormones sont des neurotransmetteurs qui permettent à l’organisme de réguler l’humeur. Ce fruit contient aussi de la vitamine B, du calcium, et du magnésium qui sont tous bénéfiques pour l’organisme. Ces substances permettent de lutter contre le stress.

La banane est très riche en vitamine B et en magnésium. Elle permet de réguler le système nerveux et sa teneur en tryptophane stimule le cerveau à créer l’hormone du bien-être.

Les fruits rouges comme la framboise, les myrtilles, le raisin, et la fraise contiennent une excellente quantité de vitamine C et d’antioxydants. Leur consommation régulière améliorera quotidiennement votre humeur.

Tout le monde connaît le chocolat. Pour certaines personnes, le chocolat est l’aliment par excellence pour retrouver le sourire. Il est vrai que son goût est irrésistible, mais ce qui rend cet aliment encore plus intéressant, c’est la théobromine qu’il contient. Les effets de cette substance sont similaires à ceux de la sérotonine. Cependant, il est préférable de consommer du chocolat composé de 70% de cacao au minimum.

Vous pouvez également consommer des noix, des épinards, des amandes, des brocolis, des cornichons, et même du café pour booster votre bonne humeur.

Les aliments d’origines animales

Les poissons gras sont très riches en oméga 3. Ces substances sont réputées pour agir directement sur notre état émotionnel et permettent de combattre les symptômes de la dépression. Vous pouvez en trouver dans le maquereau ou le saumon. Consommez-en deux à trois fois par semaine et vous en verrez les résultats.

Si vous ne le savez pas encore, le poulet est également un excellent aliment stimulant la production de l’hormone du bonheur. Il est très riche en B3 et permettra de vous redonner le sourire.

Les amateurs d’huîtres peuvent être contents. Saviez-vous que ces mollusques ont des actions très bénéfiques pour la santé ? Elles permettent de combattre le stress, la dépression et l’anxiété.