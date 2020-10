Booba : il clashe violemment le groupe Sexion d’Assaut ! Adama lui répond !

Booba, le rappeur français de 43 ans est bien connu lorsqu’on parle de clash sur les réseaux sociaux. Ce dernier fait régulièrement parler de lui suite à ses critiques à l’égard de plusieurs autres rappeurs.

Booba s’attaque à la Sexion d’Assaut après l’annonce de leur retour sur scène

B2O s’est récemment attaqué à la Sexion d’Assaut, provoquant ainsi la colère de Barack Adama. Membre de ce groupe musical depuis 2002, Adama, encore connu sous le nom d’Adams n’aurait pas digéré cette énième provocation de Booba et aurait décidé de lui répondre crument. Après s’être attaqué à plusieurs chanteurs comme Éric Zemmour, La Fouine, Kaaris et récemment Damso, l’auteur de Trône ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et s’en est pris à la Sexion d’assaut.

Celui qui se fait appeler B2O a entrepris de se moquer de ce groupe musical qui s’apprête à faire leur grand retour sur scène. Pour ce faire, le père de Luna et Omar a partagé sur son compte Instagram, une publication du groupe où on aperçoit la cover de l’école des points vitaux. Étant donné que sa nouvelle cible est composée de plusieurs membres, il s’est attaqué directement à Gims qu’il traite de « roi sans tête », puis à Maska et Barack Adama en disant qu’ils étaient dans l’attente de couplets. Il a également ironisé sur le titre du nouvel album du groupe intitulé « Le Retour des Rois » qu’il a surnommé « le retour des noix ». Une provocation de trop que le rappeur français d’origine sénégalaise n’a pas voulu laisser passer.

Barack Adama répond à B2O

Très remonté par la publication de Booba, Adama a automatiquement riposté sur son compte Instagram. Pour répondre aux attaques de son adversaire, il entame son message par les propos suivants « J’avais besoin d’un peu de buzz, venant d’une bonne p*te à buzz, je suis preneur ». Il poursuit en disant « Tu étais pourtant une légende, mais tu vas finir comme cette cougar de Joey Starr, aigri, seul et pas respectable. Dommage ! ». Pour conclure, il a rappelé la sortie de l’album de la Sexion d’assaut tout en invitant son détracteur à préparer ses playbacks. De son côté, Booba s’est également empressé de vite répondre à Barack Adama et s’aurait de nouveau moqué du groupe musical qu’il qualifie de « Sexion chameau ». Une guerre qui s’annonce très torride et dont on n’ignore la fin. Il faut dire que les récents clashs de B2O auraient duré pendant plusieurs mois. Gims se fait régulièrement attaquer par le chanteur de Panthéon. Après l’avoir taclé plusieurs fois suite à sa collaboration avec Kaaris sur le titre 1er cœur de 2.7.0, l’ennemi juré de Kaaris s’en est aussi pris à DemDem, l’épouse de Gims. Adams et Booba, c’est désormais la guerre sur les réseaux sociaux.

Booba, qui n’hésite pas à créer le buzz lorsqu’il en a l’occasion, a fait parler de lui il y a quelques jours. Ce dernier aurait dévoilé une conversation privée entre lui et Damso, remontant à 2019. Visiblement, Booba trouve du plaisir à s’en prendre à ses collègues rappeurs lors de la sortie de leurs nouveaux projets musicaux. Il avait décidé de rendre publique cette conversation WhatsApp où il avait violemment insulté le rappeur belge juste après la sortie de son nouvel album QALF qui connaît un véritable succès. Le père d’Omar et Luna avait estimé que Damso l’avait insulté lors de la sortie du single Tricheur de l’album Les étoiles vagabondes chanté en duo avec Nekfeu. Depuis la fin de leur collaboration, rien ne va plus entre les deux rappeurs.