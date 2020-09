Booba : le rappeur dévoile le casier judiciaire de La Fouine ! Les fans sont choqués par ce qu’ils découvrent !

View this post on Instagram

@lafouine78 La Brigade Anti Pointus te laisse 48H montre en main pour expliquer au peuple les raisons de ces agressions sexuelles et t’excuser auprès des victimes. Aujourd’hui j’ai le coeur léger je me sens bien sale pointeur de merde 😂. La vérité sera dévoilée sur l’oiseau bleu dans 48H si tu ne dévoiles pas la vérité toi-même. À bientôt Émile. #tesunvraifumier #lavéritéprendlescalier #turlututu #ÉmileLouisLaounizi #auteur #Fouinydeuxfois ##cestlafêtedesmères #BAP #laloidupeuple 🏴‍☠️