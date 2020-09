Booba ressort une vieille vidéo compromettante et très brutale de JoeyStarr !

Un passé qui ressurgit en image pour JoeyStarr, Booba joue le cinéaste.

Malgré les avertissements, Booba a une nouvelle fois fait des siennes en clashant un autre rappeur sur son compte Instagram. Si Gims, La Fouine ou encore Kaaris ont déjà été la cible de ses attaques, cette fois-ci, c’est vers JoeyStarr qu’il a lancé ses fléchettes empoisonnées. Si tout le monde croyait que la hache de guerre a été enterrée entre les deux rappeurs, il semblerait bien que Booba l’ait à nouveau déterré.

En effet, ce 2 septembre 2020, le rappeur a publié sur les réseaux sociaux une vieille vidéo compromettante datant de 2002. Dans cette vidéo, on aperçoit JoeyStarr taper plusieurs fois sur un singe qui appartient à une espèce protégée. Des images choquantes d’un petit primate enfermé dans une cage et qui est en train de pousser des hurlements d’affolement devant un JoeyStarr impitoyable. À cette époque, la vidéo a été diffusée dans un reportage sur la chaîne M6. Cela a indigné les téléspectateurs qui l’ont vu à l’époque. Cette petite séquence vidéo a valu à JoeyStarr une condamnation par le tribunal correctionnel pour maltraitance et détention illégale d’un animal. Par conséquent, il a dû payer 9 750 euros d’amendes et de contravention. Si JoeyStarr a définitivement tourné la page sur ce mauvais épisode de sa vie, il semblerait bien que Booba souhaite lui faire ruminer cette histoire.

À titre de riposte à cette attaque, JoeyStarr a décidé de répondre brièvement, mais intelligemment avec cette petite phrase dans sa story : « Les abeilles ne perdent par leur temps à expliquer aux mouches que le nectar est meilleur que la m***** ». Puis, avec une bonne dose de sarcasme, il a tagué avec un émoticône de cœur celui qui a ouvert le premier les hostilités.

Pour l’heure, il est difficile de croire que cette histoire puisse en rester là, car ces deux hommes sont surtout reconnus pour leurs forts caractères.

Un ancien conflit qui impliquait Karine Le Marchand

Pour rappel, le conflit entre les deux rappeurs n’en est pas à sa première fois. En effet, par le passé, JoeyStarr s’est déjà fait attaquer par Booba. Au cœur du conflit, une remarque de Karine Le Marchand, l’ex de l’interprète de métèque qui n’avait pas plu à Booba. Cela s’est passé en 2018. Karine a sorti une simple remarque qui parlait avec moquerie, selon Booba, de sa bagarre avec Kaaris. La présentatrice de L’amour est dans le pré disait : « Booba et Kaaris. On n’est pas à Orly, ça suffit ! » Cette petite phrase a tellement irrité Booba qu’il a adressé la réponse suivante à Karine : « Dis ça à ton ex le crackers. Lui qui a 14 condamnations pour violences sur les femmes et sur les animaux. Pauvre cloche ». Avec ces mots, Booba ciblait directement Karine et JoeyStarr.

La présentatrice, visiblement choquée par ces propos, avait répondu qu’elle ne faisait que plaisanter et qu’elle ne voulait surtout pas manquer de respect à Booba. « Ce n’est que de l’humour, voyons, cher Monsieur, je n’ai rien à voir avec vos histoires. Il me semble bien que je ne vous manque pas de respect non plus… » Puis, Karine lui a expliqué qu’elle est une personne intègre et qu’elle ne s’est jamais permis de s’attaquer à qui que ce soit. « Si vous suiviez mes stories, vous verriez que je n’attaque jamais personne… » Puis, elle a dit que se faire traiter de pauvre cloche est trop exagéré et que c’est inacceptable pour elle. « Je ne l’accepte pas. Je crois que vous devriez reconsidérer vos propos ». Booba n’a peut-être pas saisi le sens de cette phrase.