Borat : l’avocat de Trump et ex-maire de NYC piégé la main dans le pantalon !

Ses fans l’attendaient avec impatience, ces détracteurs espéraient qu’il ne réapparaisse plus jamais sur nos écrans, mais voilà que Sacha Baron Cohen est revenu en grande forme ! Mauvaise nouvelle pour les partisans de Trump et les négationnistes. Cette fois-ci, il a décidé de se pencher sur le cas de Rudy Giuliani, l’avocat de Trump et ex-maire de New York. Un beau scandale…

Borat 2 : le retour du journaliste trublion

Alors que “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan” sera disponible à partir du 23 octobre 2020 sur Amazon Prime en version originale, il sortira en français sous le titre bien plus sobre de “Borat 2”. Une diffusion attendue avec une impatience palpable chez les fans de l’humoriste anglais !

Le premier film de Borat sorti en 2006 retraçait les aventures invraisemblables et loufoques de Borat à travers les États-Unis, et il aura fallu près de 14 ans avant de voir sortir la suite de ses péripéties. Ce premier épisode avait d’ailleurs beaucoup fait parler de lui, ce qui lui avait notamment valu une nomination aux Oscar, un bénéfice de près de 260 millions de dollars et des scènes et des costumes cultes encore utilisés à chaque enterrement de vie de jeune garçon (le fameux mankini) !

COVID not nice! I miss times when everyone could feel safe at a water parks! pic.twitter.com/QUDhUj2ozW — Borat (@BoratSagdiyev) October 13, 2020

Borat 2 a d’ailleurs repris le même schéma gagnant que le premier, et le faux documentaire a été tourné cet été, alors que les mesures sanitaires commençaient à s’assouplir aux États unis. Pour le plus grand malheur des personnalités politiques et des anonymes qui ont été piégés malgré eux…

Si l’intrigue générale de ce 2d opus n’a pas encore été dévoilée au public, certaines scènes déjà cultes ont beaucoup fait parler d’elles. Et plus particulièrement celle qui met en scène Rudy Giuliani, l’ex-maire de New York et avocat de Trump. Celui-ci a d’ailleurs avoué aux médias avoir “été victime » d’une femme très entreprenante lors d’une interview dans une chambre d’hôtel.

Une vidéo “fabriquée” de toute pièce ?

Pour faire court, sur les images, l’homme de 76 ans a fini l’interview la main dans le pantalon ! Une posture délicate pour un homme de son envergure.

Après la fuite des premières images, l’avocat s’est immédiatement défendu sur Twitter, expliquant que les images étaient totalement “fabriquées” et que celui-ci était simplement en train d’accommoder sa chemise après avoir retiré le matériel d’enregistrement posé pour les besoins de l’interview.

“À aucun moment avant, pendant ou après l’interview je n’ai eu un comportement déplacé. Si Sacha Baron Cohen sous-entend le contraire, il ment éhontément”, a déclaré Rudy Giuliani dans son message déjà retweeté plusieurs milliers de fois.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment. At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020

Mais Rudy Giuliani est loin d’être le seul proche de Trump à avoir été berné par Borat. L’humoriste s’était d’ailleurs déjà confié sur les risques et les situations délicates dans lesquelles il s’était retrouvé pour les besoins du tournage de son film. Comme cette fois-ci où il s’était retrouvé au milieu d’un rassemblement où 100% des participants étaient favorables au port d’arme dans l’État de Washington. Une situation qu’il avait décrite comme “dangereuse pour sa vie”…

Faux compte Twitter

Alors que le premier opus de Borat avait fait l’objet de nombreuses poursuites judiciaires post diffusion, il semblerait que ce 2d épisode n’échappe pas à la règle.

Mais peut-être ces poursuites serviront-elles également à la promotion du film. Après tout, dans l’humour de Borat, il n’existe finalement pas de Bad Buzz.

La campagne publicitaire visant à promotionner ce second épisode tire d’ailleurs légèrement sur la corde en utilisant un faux compte twitter qui parodie le gouvernement du Kazakhstan et accessoirement et de manière plus ou moins subtil, le gouvernement de Donald Trump.

En tout cas, on attend de voir les images avec impatience !