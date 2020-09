Bouygues continue une belle performance dans les télécoms malgré la tempête 2020 !

Bouygues fait partie des grandes enseignes qui ont été frappés par la crise sanitaire. Suite à un bilan du premier semestre de l’année 2020, cette enseigne de renom a enregistré une perte considérable.

Un chiffre d’affaires en hausse constante

Alors que des charges lourdes sont toujours au rendez-vous, plusieurs chantiers ont dû être suspendus au cours de la période du confinement. Pire encore, la vente des smartphones était quasiment impossible avec la fermeture des boutiques. Côté média, TF1 n’a pu atteindre que le tiers de sa recette. Les publicités et les émissions rentables pour le média étaient suspendues à plus de 70%.

Malgré la crise sanitaire, Bouygues tient toujours sa performance. Ce géant des télécoms et des BTP a particulièrement été félicité par la banque helvétique pour sa maîtrise incomparable des activités complémentaires, d’où la téléphonie, les médias et aussi la construction. Selon le responsable de l’analyse de marché chez eToro, Antoine Fraysse-Soulier, le secteur des BTP a été le plus touché par l’arrêt des activités professionnelles qui a généralement duré aux environs de 10 semaines dans de nombreux pays du monde. Pourtant, le secteur garantit 78% du chiffre d’affaires de la société.

Même avec un bouleversement de la situation économique de l’entreprise. Antoine Fraysse-Soulier ne craint aucune défaillance importante avec une chiffre d’affaires en hausse d’environ 4%. Grâce à une commande qui dépasse les 35 milliards d’euros. Ce chiffre impressionnant s’avère une grande première dans l’histoire de l’entreprise Bouygues. L’entreprise est actuellement en phase de rattrapage des travaux délaissés pendant la crise sanitaire. En même temps, l’équipe gère les nouveaux projets en BTP.

Les consommateurs ne sont pas étonnés de la réussite incontestable de Bouygues. Cette enseigne dispose déjà des fonds nécessaires pour se relever en cas de difficulté. A la fin de l’année 2019, son chiffre d’affaires dépasse les 37 920 millions d’euros. De nombreux analystes estiment que même si le période de confinement continuait jusqu’à la fin de l’année 2020, Bouygues ne perdrait même pas la dixième de son chiffre d’affaires.

Un avenir prometteur

Bouygues est l’une des rares entreprises qui jonglent entre trois secteurs en même temps. Alors que gérer une seule activité requiert des engagements importants, cette entreprise de renom trouve du succès dans tous ses domaines d’intervention. Il s’agit bel et bien d’un groupe industriel diversifié en France. Il détient la marque Bouygues Construction en opérant dans le domaine de la construction et de l’immobilier. L’enseigne porte le nom de Bouygues Telecom en devenant un grand actionnaire au sein de la chaîne télévisée TF1. Côté télécom, elle opère dans la distribution des smartphones de dernier cri et haut de gamme.

Avec la réouverture des boutiques et une autorisation à reprendre toutes les activités professionnelles, Bouygues rattrape ses pertes. Mieux encore, l’entreprise ne cesse de concocter de nouvelles stratégies marketing afin de dépasser les recettes prévues à chaque fois. Il est bon de savoir que Bouygues ne se limite pas à la conquête du marché européen. L’entreprise existe également dans plus de 90 pays dans le monde entier. Elle rassemble environ 130 500 employés d’où plus de 63 000 d’entre eux se trouvent à l’international.

Avec la rentrée des classes, même les firmes multinationales comme Bouygues s’inquiètent encore sur le retour du Coronavirus. Un rebond du nombre de porteurs testés positifs au Covid-19 et des décès risque d’entraîner une seconde perte encore plus lourde. Reste à savoir si la crise sanitaire pourrait détruire le quatrième trimestre de cette année 2020.