Brad Pitt à nouveau amoureux ? Qui est cette jeune femme qu’il fréquente depuis plusieurs mois ?

Alors que beaucoup les adulaient, le couple Brad Pitt et Angelina Jolie a volé en éclats en septembre 2016. Depuis, les fans des deux acteurs ont suivi de près leurs faits et agissements, espérant sans doute un semblant de réconciliation entre ces deux personnalités à forte personnalité. Malheureusement, il semblerait qu’ils soient tous deux jonchés sur leur position. Et, d’après plusieurs sources d’information, Brad Pitt serait même déjà en train de tourner la page.

Un couple glamour, magnifique, fantastique…, nous étions nombreux à voir en Brad Pitt et Angelina Jolie, le couple parfait d’Hollywood. Seulement, il va peut-être falloir nous faire une raison puisque les deux acteurs ne semblent plus vouloir revenir l’un vers l’autre. Mais alors que de nombreuses personnes croyaient que Brad Pitt était – depuis 2016 – un cœur à prendre, une nouvelle information vient semer le doute. En effet, il semblerait que l’acteur ait oublié Angelina Jolie…dans les bras d’une mannequin allemande !

Brad Pitt s’envole dans un jet privé avec une certaine Nicole Poturalski

Comme on vous savait curieux – bon, d’accord, nous aussi on l’était – on vous a déniché des informations sur cette « nouvelle venue ». Alors, Nicole Poturalski, qui se fait appeler « Nico.potur » sur Instagram est une mannequin allemande de 27 ans, maman d’un petit garçon prénommé Emil et elle parle pas moins de 5 langues. Elle a déjà posé pour de nombreux magazines comme Elle, en Allemagne, en 2020 et pour l’édition allemande de Grazia, Harper’s Bazaar.

Mais ce n’est pas tout. En plus d’être une magnifique mannequin – on ne va pas se mentir – elle est aussi très versée dans l’humanitaire (ça ne vous rappelle pas quelqu’un ?), en particulier, dans la lutte contre le trafic d’enfants. Elle a d’ailleurs indiqué dans un post sur Instagram qu’elle n’arrêterait jamais de se battre pour « protéger les enfants et leurs âmes ». Mais si vous passez faire un tour sur le profil de la mannequin, vous verrez qu’elle n’y poste majoritairement que des selfies.

Comment on peut être sûr que Brad Pitt sort avec elle ?

Eh bien, l’information vient du média US Weekly qui a rapporté que Brad Pitt avait été aperçu avec la mannequin à l’aéroport du Bourget le mercredi 26 août 2020. Ces informations ont également été confirmées par le média Var Matin. Apparemment, les deux tourtereaux ont pris un jet privé et se sont envolés pour le sud de la France pour se rendre au château de Miraval – et tenez-vous bien – que Brad Pitt a acheté avec Angelina Jolie.

Et d’après Page Six, il y aurait de fortes chances qu’entre Brad Pitt et Nicole Poturalski, ce soit du sérieux puisqu’en plus de passer les vacances ensemble, le couple roucoulait comme de jeunes amoureux lorsqu’ils sont montés à bord du jet. D’ailleurs, Nicole Poturalski aurait commencé à faire des allusions à son « amour » et sa « moitié » à partir du mois de février.

Mais ce serait une erreur de croire que leur idylle n’avait pas commencé avant ça. D’après US Weekly et Daily Mail, ils seraient fréquentés depuis plusieurs mois. Ils auraient même été vus ensemble à un concert de Kanye West au Hollywood Bowl de Los Angeles en novembre 2019 !

Angelina Jolie aurait-elle du souci à se faire ? Ce qui est sûr, c’est que plusieurs médias ont remarqué une certaine ressemblance entre la mannequin et l’actrice, notamment au niveau des pommettes, de la bouche et des yeux. Brad Pitt ne rechercherait-il pas un peu à resortir avec Angelina Jolie à travers Nicole Poturalski ? On verra bien comment cette romance évoluera.