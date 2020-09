Brad Pitt et Angelina Jolie : la guerre est déclarée entre les deux ex, la garde des enfants au centre du conflit !

Brad Pitt veut avoir la moitié du temps de garde de ses enfants

Décidément, Brad Pitt et Angelina Jolie ne cesseront jamais de faire parler d’eux. Leurs fans croyaient qu’ils avaient enfin réglé leur différend et qu’une amitié était en train de naître entre eux. Ces temps-ci, l’acteur a été effectivement aperçu à plusieurs reprises devant la demeure de son ex-femme avec sa moto. Pourtant, il semblerait bien que toutes ces spéculations fassent fausse route, car la relation entre les interprètes de Mr et Mme Smith est redevenue très tendue.

En effet, une des sources d’UsWeekly a fait savoir que les ex-époux ne suivent plus leur thérapie de famille. Pour cause, une nouvelle discorde liée à la garde de leurs six enfants. Il parait que Brad Pitt revendique la moitié du temps de garde de Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, âgés respectivement de 16, 15, 14 et 12 ans. Quant à Maddox (19 ans), il est libre de son choix, d’autant plus que lui et son père ne s’entendent pas très bien.

Pour rappel, le couple Brangelina a divorcé en 2016 après avoir vécu ensemble pendant plus de 10 ans. Après cette rupture, les ex-conjoints voulaient chacun s’arracher la garde de leurs six enfants. C’est alors qu’ils se sont livrés à maintes batailles juridiques tumultueuses. Finalement, en 2018, un compromis a été trouvé et c’est Angelina Jolie qui a obtenu la garde principale des enfants. Cet arrangement convenait bien à Brad Pitt à l’époque.

Il faut dire que ça a été difficile pour eux de parvenir à un tel accord. En effet, lors du dépôt des dossiers de divorce, Angelina Jolie voulait la garde exclusive des enfants, ne laissant ainsi que le droit de visite à son ex-mari. De ce fait, le FBI avait entendu l’actrice dans le cadre d’une enquête sur Brad Pitt afin de savoir s’il était agressif ou non avec les enfants. Alors, le couple a mis en place un plan temporaire assisté par les services de protection de l’enfance. Ce plan a toutefois été refusé par Brad Pitt.

Angelina refuse de confier à Brad Pitt la garde légale et physique de ses enfants.

Si Brad Pitt veut ainsi obtenir la moitié de la garde de ses enfants, c’est parce qu’il veut se rapprocher le plus possible d’eux. C’est d’autant plus vrai, car en février dernier, il a dédié fièrement à ses filles et ses fils la récompense qu’il a obtenue. Il avait notamment reçu l’Oscar pour son rôle de cascadeur Cliff Booth dans le film de Quentin Tarantino intitulé Once Upon a Time…in Hollywood. Toutefois, l’acteur a un petit souci à propos de la scolarité de ses enfants.

En effet, à l’exception de Maddox qui poursuit ses études à l’Université Yonsei de Séoul en Corée du Sud, les autres enfants de Brad Pitt et Angelina Jolie sont tous scolarisés en Californie. Or, l’actrice projette de quitter les États-Unis pour aller s’installer à Londres. Pour cela, elle compte bien évidemment s’y rendre avec tous ses enfants. À ce sujet, UsWeekly a rapporté que Brad Pitt désire avoir la garde légale et physique des enfants, ce qu’Angelina Jolie refuse catégoriquement.

Selon encore l’hebdomadaire américain, Angelina Jolie discutera d’un éventuel arrangement avec Brad Pitt dans le cas où la possibilité de quitter Los Angeles est confirmée pour elle. Il faut dire que cette dernière avait depuis longtemps souhaité vivre à l’étranger. Toutefois, à cause de son mariage avec Brad Pitt à l’époque, elle devait s’adapter à la carrière de ce dernier. Cependant, maintenant qu’elle n’est plus engagée à qui que ce soit, elle a bien l’intention de réaliser son projet de partir à l’étranger une fois que tous ses enfants seront majeurs. « Pour le moment, je dois rester posée alors que leur père a choisi de vivre sa vie… ». A-t-elle confié au magazine Harper’s Bazaar.