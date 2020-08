Brad Pitt et Angelina Jolie : l’acteur tacle férocement son ex-compagne ! Ils se livrent une guerre sans merci !

Autrefois considéré comme un des plus beaux couples d’Hollywood, Angelina Jolie et Brad Pitt sont aujourd’hui en pleine procédure de divorce. Même s’ils ont réussi à trouver un terrain d’entente en ce qui concerne la garde de leurs enfants, il reste bien d’autres étapes pour les deux ex-compagnons qui semblent se livrer une guerre sans merci.

Un divorce qui dure depuis des années…

Contrairement aux procédures de divorce habituelles, Angelina Jolie et Brad Pitt se sont alloué les services d’un juge privé, John W. Ouderkirk pour que les aspects de leur divorce soient abordés dans la plus grande discrétion. À ce sujet, la célèbre actrice a récemment pris une décision qui n’a pas l’air de faire plaisir à Brad Pitt.

Angelina Jolie a déposé une demande pour retirer le juge John Ouderkirk des procédures de leur divorce. Il faut rappeler que c’est ce dernier qui les a unis en 2014 au château Miraval. Cette décision de la mère de six enfants vient du fait qu’elle estime que le juge Ouderkirk pourrait être partial au cours de la procédure.

En effet, le juge en charge du divorce aurait omis de discuter de certaines questions essentielles avec les avocats d’Angelina Jolie. C’est la raison qui aurait poussé l’actrice du film Malefique à vouloir le récuser.

Une chose est certaine, l’acteur principal de Troy n’a pas tardé à répliquer et à exprimer son mécontentement face à cette décision de son ex-compagne. Selon Brad Pitt et son équipe, ce cri brusque de partialité judiciaire par Angelina Jolie, ne serait rien d’autre que de la mauvaise foi et du désespoir. Ces propos continuent d’enflammer la toile depuis plusieurs heures.

Le coup bas d’Angelina Jolie à Brad Pitt il y a deux ans !

L’actrice n’a certainement pas froid aux yeux quand il s’agit de défendre ses intérêts. Cela se traduit par le stratagème qu’elle a utilisé contre son ex-compagnon il y a deux ans. Elle n’a pas hésité à monter Pax-Thien, alors âgé de 15 ans, contre son père. À en croire ce qu’on voit aujourd’hui, cela semble avoir merveilleusement fonctionné.

Les relations entre le père et le fils se sont dégradées après qu’elle ait raconté à ce dernier les conditions de son adoption. Selon les propos d’Angelina Jolie, Brad Pitt était contre l’adoption de Pax-Thien. Cette adoption aurait même pu déboucher sur un divorce. Cependant, l’acteur est finalement resté auprès de sa famille. Ces révélations n’ont certainement pas fait plaisir au jeune adolescent qui en a par la suite, terriblement voulu à son père.

Angelina Jolie, une femme libre aujourd’hui…

Il faut dire que les relations entre le couple du film Mr. and Mrs. Smith n’ont pas toujours été au beau fixe. Les choses n’ont pas été faciles pour la star de cinéma, notamment durant son mariage. La mère de Shiloh, Vivienne, Maddox, Zahara, Pax-Thien et Knox est déjà revenue sur les moments difficiles avec son mari. Si ce dernier a également été affecté par cette séparation, le moins qu’on puisse dire est que les séquelles semblent être plus importantes du côté d’Angelina Jolie qui a souffert de sérieux problèmes de santé.

Aujourd’hui, l’actrice a 45 ans et semble bien plus épanouie. Elle s’est exprimée trois ans après la séparation avec Brad Pitt sur son état d’esprit. De ses propos, on pouvait comprendre qu’elle se reconnectait avec elle-même et que les choses allaient de mieux en mieux. Bien évidemment, l’actrice est restée très proche de ses enfants.