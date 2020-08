Brad Pitt et Angelina Jolie : les parents de Brad n’ont pas vu leurs petits-enfants depuis trop longtemps !

Alors que l’on pensait que leur relation s’était améliorée, une nouvelle « guerre » éclate. Récemment, la presse américaine a rapporté qu’il y avait des tensions entre Brad Pitt et Angélina Jolie.

Une situation aussi compliquée pour Brad Pitt que pour Angelina Jolie

C’est The Sun qui nous fait parvenir la situation est vraiment compliquée. Selon The Sun les grands parents n’ont pas vu les six enfants des deux acteurs depuis leur rupture, en 2016.

L’absence des enfants de Brad Pitt s’est fait ressentir lors de la fête du 80e printemps de Jane, la mère de Brad Pitt. La fête s’est déroulée dans une maison en bord de mer d’une valeur de plusieurs millions de dollars qui est la possession de l’acteur.

A cause de leur rupture, Brad Pitt ne peut pas emmener ses enfants à des fêtes lorsqu’il n’a pas la garde. Ce jour-là, Pax, Maddox, Knox, Zahara, Shiloh et Vivienne n’ont pas pu assister à la fête de leur grand-mère car c’était leur mère qui avait la garde.

D’après un de leur proche, lorsque les deux acteurs étaient encore ensemble, ils rendaient souvent visite aux parents de Brad Pitt avec leurs enfants. Apparemment, les enfants profitaient grandement de l’arrière-cour de leurs grands-parents. Selon lui, ils faisaient des feux de camps en été et profitaient de la neige en faisant de la luge durant l’hiver.

Un nouveau problème s’annonce devant la justice pour Brad Pitt et Angelina Jolie

Récemment, Brad Pitt a dénoncé Angelina Jolie, selon l’acteur, l’actrice veut ralentir l’affaire sur la garde de leurs enfants. L’actrice fait en sorte de discréditer le juge qui traite en ce moment son divorce avec Brad Pitt. C’est pour cela que Brad Pitt l’accuse d’essayer de ralentir le traitement de leur dossier. En début de semaine, on peut constater que les avocats d’Angelina Jolie ont accusé le juge Ouderkirk. Selon eux, le juge aurait des conflits d’intérêts dans cette affaire du fait des relations professionnelles qu’il a avec une des avocates de Brad Pitt, Anne C. Kiley.

En réponse à cela, les avocats de l’acteur ont accusé son ex-femme de vouloir empêcher Brad Pitt d’avoir le droit à une extension de la garde de leurs enfants. Selon un rapport déposé au tribunal par la défense de l’acteur Hollywoodien, le juge Ouderkirk a, à de nombreuses reprises, fait preuves de neutralité dans les affaires de ce couple. Il également été personnellement choisi par l’actrice pour présider leur alliance en 2014. Ce rapport a été acquis par PageSix.

C’est en 2019 que le divorce des deux acteurs a été officialisé. Malgré tout ce temps les deux stars du grand écran ne peuvent pas trouver un terrain d’entente.

Maintenant, Angelina Jolie est officiellement célibataire. Même si sa rupture avec Brad Pitt l’a apaisé, cela n’empêche pas l’actrice de ressasser son passé avec son ancien mari. La vie qu’a menée l’actrice après sa rupture n’a pas été facile. En 2017, elle a confié à Vanity Fair qu’elle se cachait de ses enfants pour pleurer. Apparemment, la rupture a été plus dure pour cette dernière que pour son ex-mari.

En octobre 2019, durant une interview accordée à Madame Figaro, l’actrice s’est confiée. Elle disait qu’elle était dans une « période de transition ». Selon elle durant sa relation avec Brad Pitt, elle n’était pas elle-même, depuis elle essaye de se retrouver.