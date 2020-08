Brad Pitt et Jennifer Aniston : les deux ex sont de nouveau réunis pour le plus grand bonheur des fans !

Une nouvelle collaboration entre les ex-compagnons

Depuis l’année 2001, les deux ex-amants n’ont eu guère entretenu des relations que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Toutefois, leurs fans seront de nouveau servis. Après leurs tendres retrouvailles aux SAG Awards, leur rapprochement est loin de se terminer. En effet, une éventuelle collaboration sera dès lors tenue entre les deux acteurs.

Ce vendredi 21 août 2020, un projet a été lancé dans le but de récolter des fonds pour deux organisations caritatives. D’une part, pour CORE, une ONG dédiée à la lutte pour stopper la pandémie du coronavirus. D’autre part, pour REFORM Alliance, une association qui défend la réforme de la justice pénale aux États-Unis.

Brad Pitt and Jennifer Aniston are among the stars who will take part in a table read of "Fast Times at Ridgemont High" https://t.co/446HHN16rD pic.twitter.com/4yz98A2BgV — Variety (@Variety) August 17, 2020

Ainsi, afin de financer ces dernières, nombreux sont les acteurs qui ont été appelés à contribuer. Ils ont été sollicités à la lecture virtuelle du scénario de « Fast Times at Ridgemont High ». En français : « Ça chauffe au lycée Ridgemont. » Une comédie américaine sortie en 1982, et qui fêtera bientôt ses 38 ans. Cependant, suite à la pandémie du Covid-19, le regroupement d’un conséquent nombre de public demeure banni par l’État. Cet évènement serait alors diffusé sur Facebook Live et TikTok.

Quant aux participants, Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Dane Cook et Henry Golding seront au rendez-vous. Sans oublier les deux ex-compagnons, Brad Pitt et Jennifer Aniston qui vont se redonner la réplique.

L’amour serait-il toujours de nouveau au rendez-vous ?

L’idylle entre Brad Pitt et Jennifer Aniston a été un bel exemple pour les amoureux des années 2000. Ces derniers s’étaient rencontrés en 1998. Dès le premier regard, les deux stars ont su qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Ainsi, deux années plus tard, ils ont décidé de s’unir et de fonder une famille. Nageant dans le bonheur et dans la complicité, leur belle histoire d’amour n’a pas pu durer longtemps.

En 2005, ils ont procédé au divorce suite à une histoire de tromperie. Il s’avérait que Mr. Smith avait réellement eu une aventure avec Mme Smith. Encore, Brad Pitt a eu une liaison extra-conjugale avec Angelina Jolie lors des tournages du célèbre film Mr. Et Mme Smith. Une amourette qui a été par la suite symbolisée par un mariage, quelques années plus tard. Toutefois, l’histoire entre Brad Pitt et Angelina Jolie était également arrivée à son terme. Un divorce a même été prononcé récemment.

Depuis, de nouveaux rapprochements ont été récemment observés entre le couple emblématique de l’année 2000. Après le fameux cliché lors des SAG Awards, il a été révélé que l’ancien couple était resté en bon terme. Même durant les périodes de confinement, les paparazzis ont soulevé que Brad Pitt passait souvent dans le domicile de son ex-femme.

Jennifer Aniston and Brad Pitt……. I- pic.twitter.com/LJL3zDqp0a — jordan (@jordanpyates) August 14, 2020

De plus, leur entourage a affirmé que les deux ex ont de nouveau renoué leur relation. Une famille proche de Jennifer a même témoigné de leur rapprochement. Lors du passage de ce dernier dans les colonnes de Fox News, il a ainsi fait part de son souhait quant à sa cousine et Brad Pitt. Il a confié qu’il adorerait voir ces derniers se remettre ensemble. Mettant ainsi de l’espoir pour les fans qui espèrent tant revoir les deux ex de nouveau en couple.

Ainsi, leur nouvelle collaboration serait-elle un nouveau point de départ pour les deux stars ? Permettra-t-elle de raviver la flamme de l’amour qui existait entre Brad Pitt et Jennifer Aniston ? Des questions qui vont être bientôt éclairées.