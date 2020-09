Brad Pitt fait tout pour aider sa compagne Nicole Poturalski à réaliser ses rêves et la pousse vers Hollywood !

Brad ouvre les portes d’Hollywood à Nicole.

Ces derniers jours, on entend beaucoup d’eux et de la relation amoureuse qu’ils entretiennent. Il s’agit de Brad Pitt et Nicole Poturalski. Du haut de ses 56 ans, l’acteur montre qu’il est décidé à vivre pleinement la romance avec sa jeune compagne de 27 ans, et ce, malgré les contraintes et les polémiques.

En outre, leur relation est apparemment bien fondée puisqu’ils partagent un même centre d’intérêt, le septième art. Si Brad Pitt n’est plus à présenter dans ce domaine, sa petite-amie quant à elle projette de lancer sa carrière d’actrice, et ambitionne de devenir une future héroïne d’Hollywood.

À ce sujet, le prestigieux journal The Sun a rapporté que l’ex-mari d’Angelina Jolie aurait conseillé sa jeune compagne d’entamer une carrière dans la comédie. Alors, pour l’aider à faire ses premiers pas dans le domaine, Brad Pitt lui aurait déjà organisé plusieurs rendez-vous à Los Angeles.

« Nicole souhaite approfondir dans le domaine du théâtre et entamer une carrière à Hollywood. Une option fort envisageable si Brad Pitt la mettait en relation avec les patrons de l’industrie du cinéma » a-t-on appris d’une source de The Sun. Selon encore cette dernière, l’acteur dispose de tous les moyens et les relations pour aider sa petite amie à démarrer sa carrière. Toutefois, il souhaite avant tout qu’elle puisse suivre son exemple, c’est-à-dire réussir en travaillant dur et avec acharnement. De plus, la source a précisé que Brad Pitt ne permet pas à sa petite amie de s’attendre à des ouvertures faciles à cause de la relation qu’elle entretient avec l’acteur.

Elle doit d’abord montrer ce dont elle est capable.

The Sun a également rapporté qu’on pourrait apercevoir Nicole Poturalski dans les projets à venir de Brad Pitt et de sa société de production de cinéma Plan B. Toutefois, l’acteur se serait montré très exigeant là-dessus. En effet, avant d’aller plus loin, il aurait d’abord demandé à sa compagne de montrer ce dont elle est vraiment capable.

« Brad Pitt a insisté sur le fait que Nicole doit prouver non seulement à lui, mais aussi à tous les membres de son équipe, qu’elle est digne de tenir un rôle, ce qu’elle a très bien compris et respecte énormément », a précisé la source de The Sun.

Par conséquent, les fans de Nicole Poturalski devront encore patienter avant de la voir incarner son premier rôle, le temps qu’elle fasse d’abord ses preuves. Quoi qu’il en soit, la concrétisation de ce projet marque un pas de plus vers le renforcement de ses liens avec Brad Pitt, une relation à polémique et qui a fait beaucoup de bruit ces jours-ci.

En effet, il y a tout d’abord cette réaction d’indignation et de colère d’Angelina Jolie lorsqu’elle a appris que son ex-mari a amené sa compagne au château de Miraval, dans le Var. Ce château est un bien commun à Brad Pitt et Angelina Jolie. Qui plus est, c’est un lieu qui leur est très important, car c’est au cœur de ce château qu’ils ont scellé leur union.

Ensuite, il y a cette polémique autour du fait que Nicole Poturalski est encore mariée avec Roland Mary, un restaurateur berlinois avec qui elle a eu un fils. Cependant, leur relation est un peu particulière, car depuis le début, ils se sont toujours autorisé les aventures extra-conjugales. De ce fait, il n’est pas étonnant que l’on voie Nicole s’afficher dans les bras de Brad Pitt. Aussi, ce dernier l’assume complètement et ne semble pas du tout être gêné par la situation.