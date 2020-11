Brad Pitt : L’acteur se serait déjà séparé de Nicole Poturalski qui retourne auprès de son mari !

C’est la fin de l’idylle entre Brad Pitt et Nicole Poturalski. En effet, d’après une source proche du désormais ancien couple, non seulement cette histoire n’était pas si sérieuse, mais en plus, les 2 concernés se seraient déjà séparés.

Nicole Poturalski sa relation hors du commun avec Brad Pitt !

L’histoire de la mise en couple de l’acteur Brad Pitt et de la top modèle Nicole Poturalski, a fait énormément de bruit, presqu’autant que celui de la séparation des Brangelina.

L’une des particularités de ce couple, était que Nicole Poturalski âgée de 27 ans, est actuellement mariée et mère d’un petit garçon. Pour autant, vivant en union libre avec son mari, son aventure avec Brad Pitt qui a 56 ans, semble n’avoir jamais été un problème pour elle.

Si beaucoup ont trouvé cette situation insupportable, d’autres l’ont plutôt trouvé moderne. Notons que cela n’était pas un secret, puisque Brad Pitt et Nicole Poturalski n’ont jamais hésité à s’afficher. Il y a un an, on les voyait à un concert du rappeur Kanye West organisé à Los Angeles.

Il y a encore quelques semaines, en août 2020, le couple officieux s’est rendu au château de Miraval. Une escapade qui a beaucoup fait couler d’encre, puisqu’il s’agit d’une propriété qui appartient au couple d’acteurs séparés : Brad Pitt et Angelina Jolie. En effet, ces derniers s’y seraient même mariés il y a 6 ans.

De ce fait, Angelina Jolie aurait très mal pris cette escapade d’après des proches de la célèbre actrice, d’autant plus que la période était particulière. Pour certains, c’était carrément de la provocation, de la part de l’acteur de Mission Impossible : « Emmener Nicole à Miraval à la date de leur ancien anniversaire de mariage, Brad sait exactement ce qu’il fait et la réaction qu’Angelina aura. Il ne se soucie pas de si Angelina va s’énerver. Il s’attend à ce qu’elle le fasse. »

Si l’ex de Brad Pitt n’a pas cautionné cette sortie, il semblerait que le mari de Nicole Poturalski n’ait rien trouvé à y redire. En effet, il a toujours été clair que Roland Mary, l’époux de Nicole Poturalski, était parfaitement à l’aise de cette situation. Toutefois, on dirait bien que la romance entre Brad Pitt et la top vient de prendre fin.

C’est confirmé, l’idylle est vraiment finie entre Brad Pitt et Nicole Poturalski !

Cela ne date pas d’aujourd’hui… En effet, ce serait depuis un bon moment que le couple officieux que forment Brad Pitt et Nicole Poturalski se serait éloigné. Comme pour confirmer, ce 24 octobre 2020 la mannequin était avec son mari et leur enfant Emil, dans le restaurant berlinois de Roland Mary.

A ces retrouvailles familiales, vient s’ajouter le témoignage d’une source qui affirme que Nicole Poturalski et Brad Pitt ont tiré un trait sur leur relation il y a un bon moment, ce qui signifie que l’histoire est vraiment finie entre les 2 amants.

D’après cette source, la relation entre l’ex d’Angelina Jolie et Nicole Poturalski n’aurait pas été aussi sérieuse qu’on l’a cru. D’une manière ou d’une autre, Brad Pitt redevient un célibataire. Aussi, tout porte à croire que Brad Pitt semble ne pas être prêt à se lancer dans une autre relation pour le moment.

Après son divorce houleux avec Angelina Jolie, et son idylle avec Nicole Poturalski, ceux qui étaient fans de son couple avec l’actrice Jennifer Aniston se réjouissent du célibat de Brad Pitt. En effet, ces derniers ne perdent pas l’espoir de revoir les 2 acteurs se remettre ensemble un jour. D’ailleurs, ils semblent entretenir de bonnes relations amicales depuis quelques temps…