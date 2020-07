Bradley Cooper et Katie Holmes en couple ? Cette incroyable rumeur qui n’en finit plus de faire parler !

Depuis son mariage polémique avec Tom Cruise, l’actrice Katie Holmes n’en finit plus de déchaîner les passions. Alors qu’après son divorce, elle a vécu une magnifique histoire d’amour avec l’acteur Jamie Foxx, il semblerait que les tourtereaux aient rompu il y a quelques mois. Depuis, la maman de Suri était restée plutôt discrète, mais c’était sans compter sur les paparazzi et les médias, toujours à l’affût d’un scoop bien croustillant.

Katie Holmes et Bradley Cooper, le nouveau couple du moment ?

Alerte sur la planète people, puisqu’il se pourrait bien que l’ex-femme de Tom Cruise et Bradley Cooper seraient tombés amoureux ! En effet, les magazines people américains sont déjà en quête de la moindre photographie qui prouverait cette nouvelle idylle. Séparée de Jamie Foxx depuis 9 mois, l’actrice de Dawson aurait ardemment voulu retrouver l’amour, et si possible dans les bras d’un homme avec lequel elle pourrait construire une histoire sérieuse. Celui-ci ne serait donc nul autre que Bradley Cooper, oscarisé en 2019 pour son film « A star is Born », à une époque où on lui prêtait une relation avec Lady Gaga. Si la rumeur court depuis quelques semaines maintenant, du côté des deux acteurs, personne n’a nié ou confirmé les révélations. Or, on le sait tous, dès qu’il s’agit de démentir une information, les stars sont les reines. Néanmoins, on peut toujours compter sur les « proches », jamais directement nommés, prêt à raconter le moindre détail de la vie de nos célébrités, comme le faisait un ami de l’actrice il n’y a pas si longtemps que cela.

« Elle ne s’est jamais sentie en contrôle dans ses relations passées, et elle est donc déterminée à trouver un gars qui la traitera comme son égal. Elle est ravie de se remettre sur le marché. Katie a rencontré beaucoup d’hommes, et à chaque fois ils sont complètement captivés par elle. »

Les preuves d’une relation entre Katie Holmes et Bradley Cooper s’accumulent

Alors que jusqu’à il y a peu, l’entourage de l’actrice ne savait plus trop où donner de la tête, croyant à tour de rôle que celle-ci était en couple avec Chris Evans ou Brad Pitt, ce serait donc bien Bradley Cooper qui aurait remporté le gros lot.

Certains internautes new-yorkais affirment les avoir croisés au détour d’une rue de la grande pomme.

Quelques magazines people publient même des photographies des 2 amoureux en train de s’embrasser.



Si rien n’a encore été confirmé, les photos volées étant plutôt floues, il ne fait nul doute que les 2 acteurs iraient très bien l’un avec l’autre. En effet, Bradley Cooper vit à New York, tout comme Katie Holmes, et se retrouve père célibataire d’une petite fille, à l’image de l’actrice, maman de Suri Cruise. Quoi qu’il en soit, l’actrice avait réussi à cacher sa relation avec Jamie Foxx pendant de très nombreuses années, ce qui laisse à penser que l’on n’est pas prêt de savoir le fin mot de l’histoire.