Brice (Koh Lanta) : il dévoile tout sur la vie intime des candidats sur l’île !

Koh Lanta est sans doute l’une des émissions les plus prisées en Hexagone et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle tout le monde souhaite y participer. La diffusion de Koh Lanta, les 4 Terres a été lancé le 28 août sur TF1 et depuis ce temps, les téléspectateurs de la première chaîne française ont vécu de nombreux événements dans ce programme.

Brice (Koh Lanta) fait des révélations étonnantes sur les coulisses de l’émission

Présentée par Denis Brogniart, cette célèbre émission a perdu l’un de ses aventuriers il y a quelques mois. Koh Lanta est au cœur d’une polémique depuis quelques jours après la réaction de Brice, l’un des candidats de la 21e édition, sur les réseaux sociaux. Le jeune Creusois de 22 ans a échangé avec les abonnés de sa page Instagram sur les coulisses de l’émission au cours d’une série de question/réponses.

Devenu l’un des candidats de Koh Lanta, Les 4 Terres les plus populaires après son brillant parcours dans ce jeu d’aventure, le jeune Brice est suivi par plus de 40 000 personnes sur son compte Instagram. Il en a profité lors d’un jeu de questions/réponses pour faire des révélations sur les coulisses de cette émission de TF1. Les followers de celui qui s’est illustré comme un candidat à la fois motivé et énergique, ont été surpris d’apprendre plusieurs secrets sur la vie privée de certains aventuriers. Brice a participé à Koh Lanta, les 4 terres où il a fait parler de lui grâce à ses aptitudes. Le Creusois qui représentait le grand Ouest n’a pas hésiter à se confier sur la vie intime de certains candidats. Ayant décidé de jouer la carte de la transparence et de la franchise avec ses followers, il s’est prêté au jeu en répondant à toutes les questions, même les plus tabous. De son côté, le jeune aventurier de 22 ans n’est pas passé par quatre chemins pour révéler les secrets des coulisses de l’émission.

Ses déclarations sur la vie privée des aventuriers

Comme c’est généralement le cas pour la plupart des échanges entre les stars et leurs followers, le volet sentimental ne manque jamais parmi les questions posées. Suite aux questions des abonnés de sa page sur cette question, Brice aurait déclaré « C’est impossible ! On est tellement fatigué, on pense juste à survivre et à rester le plus longtemps possible dans le jeu. On pense à un gros steak et pas une paire de f****s. Le kiki est resté dans l’avion avant d’arriver sur l’île ! ». Impatients et curieux de tout savoir sur les coulisses du jeu, certains de ses followers n’ont pas manqué de l’interroger sur l’hygiène des candidats et ce dernier a répondu crument lorsqu’il dévoile « On a absolument rien, les filles ont juste des tampons si besoin. Pour ma part l’hygiène, c’était : rinçage dans l’eau de mer après mes besoins, et petites branches pour se frotter un peu les dents ». Ce dernier a poursuivi en révélant même le lieu où il se soulageait « Pour moi, c’était forêt. Je vous assure que quand tu es accroupi à 17 000 km de chez toi entre deux palmiers pour faire tes besoins, tu te sens bien seul ».

Toutefois, il est difficile pour les différents candidats d’avoir une véritable histoire d’amour sur les îles de Koh Lanta d’autant plus que les aventuriers sont généralement préoccupés par d’autres choses. Les moments où ils ne sont pas filmés, ces derniers passent la majeure partie de leur temps à dormir à cause de la fatigue physique ou à chercher de quoi manger. Il y a quelques mois, Inès, l’une des candidates de cette émission avait également échangé avec ses fans et des questions similaires lui avaient été posées. Cette dernière avait néanmoins précisé que l’équipe de production de ce programme avait pris certaines dispositions pour éviter ce type de situation d’autant plus qu’elle déclarait qu’il n’y a pas de trousse à pharmacie pour se protéger.