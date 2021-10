Bricolage : comment pouvez-vous réaliser votre balançoire personnelle à la maison ?

Pourquoi ne pas essayer ce week-end une réalisation créative ? Nous vous proposons de réaliser une balançoire chez vous et à l’intérieur. Si vous avez des enfants, ils en seront très contents et en plus, ce serait un bon moment parent-enfant à passer ensemble. Pour réaliser un tel projet, nous vous aidons avec ces conseils.

De quoi avez-vous besoin pour réaliser votre balançoire d’intérieur ?

Pour réaliser votre balançoire, vous aurez besoin de :

Un crayon et un mètre ;

Une équerre ;

Deux cordages en chanvre de 10 m de diamètre sur 14 ;

D’une planche en bois en chêne, en hêtre ou en pin de 20 Cm de longueur de 55 cm de largeur et 3,5 cm d’épaisseur ;

Une scie sauteuse, d’une perceuse visseuse et d’un perforateur.

La réalisation de la balançoire proprement dite

La réalisation de la balançoire se fera en plusieurs étapes. À l’aide d’une équerre et d’un mètre, mesurez le bois et faites vos découpes aux dimensions que vous voulez. Selon que vous voulez un siège grand et large ou petit.

Avec une scie sauteuse, découpez le bois et poncez-le également. Par la suite, percez 4 trous à l’aide d’une forêt de 16 mm et d’une perceuse les 4 coins de votre planche. Toujours avec votre scie sauteuse, découpez le morceau de bois qui vous servira à ajuster votre balançoire et percez-y deux trous pour ainsi y faire passer les cordes. Dès que c’est fait, faites passer les cordes dans les trous du bois. Retournez ensuite le bois pour faire des nœuds à l’arrière. Coupez le surplus de corde sous les nœuds. Voilà votre balançoire est prête.

Si vous voulez personnaliser votre balançoire, vous n’avez plus qu’à faire un dessin, ou à laisser vos enfants y graver leurs créativités. Au moment de s’y asseoir, ils seront fiers d’avoir contribué à la réalisation de cette balançoire. Une balançoire d’intérieur permet de s’amuser quand bien même il pleut à l’extérieur. En plus, les enfants vont moins s’ennuyer.

Comment fixer votre balançoire ?

Avant de vous mettre à confectionner votre balançoire, vous devez vous assurer que votre plafond est bétonné sinon vous risquez d’avoir des soucis de sécurité lorsque vous allez la monter.

Pour réaliser votre balançoire d’intérieur vous aurez besoin :

Des chevilles qui seront adaptées au support de la balançoire ;

Deux crochets de gym que vous devez adapter au support et à la charge ;

Des mousquetons et une chaîne soudée peuvent être ajoutés selon les cas.

Vous devez tout de même faire attention à bien régler l’écartement des points de fixation. Utilisez également un perforateur ou une perceuse pour percer votre support.

Choisissez un foret adapté à la nature du bois, soit un foret béton pour les matériaux durs, ou une mèche à bois pour les tirefonds. Le reste, en bon bricoleur, vous devez pouvoir vous en sortir. Passez de bons moments en famille avec votre nouvelle balançoire.