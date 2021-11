Bricolage-travaux : comment peindre vos pièces sans avoir à tâcher partout !

Voulez-vous faire une nouvelle peinture dans vos pièces ? Alors on vous souhaite un bon travail. Mais, après avoir terminé cette tâche, vient le moment de nettoyer pour enlever les tâches de peinture qui se seront posées à certains endroits et sur le sol. Pour éviter de travailler inutilement après, voici quelques astuces pour ne pas tâcher partout avec la peinture.

Comment éviter de tâcher le bac à peinture ?

Si vous ne voulez pas avoir à nettoyer le bac à peinture après son utilisation, il va vous falloir le recouvrir de papier aluminium entièrement. Après avoir terminé votre travail, vous n’aurez plus qu’à retirer le papier alu et vous retrouvez un bac à peinture propre et sans tâches de peinture. Cela vous évitera de vous fatiguer davantage après les travaux de peinture

Comment éviter de tâcher le sol avec la peinture ?

L’un des problèmes les plus évidents quand on fait de la peinture, ce sont les tâches qu’on trouve sur le sol. En effet, les pinceaux dégoulinent un peu au cours de leur utilisation. Les gouttes tombent donc inévitablement au sol.

Parfois, pour éviter cela, on essuie le pinceau sur le bord du pot de peinture. Il suffit d’un petit geste mal placé pour que de la peinture dégouline jusqu’au sol. Ces tâches sont en plus très difficiles à enlever. Il y a tout de même un moyen pour vous permettre d’éviter de faire couler de la peinture sur le sol. Vous avez besoin ici que d’un élastique large.

Après avoir ouvert votre pot de peinture, mettez votre élastique dans le sens de la hauteur autour du pot de peinture. Ainsi, il vous suffit de tremper votre pinceau normalement et de l’essuyer sur l’élastique pour enlever le trop-plein de peinture. Ainsi la peinture dégoulinera directement dans le pot. Si malgré cette précaution il y a quelques gouttes au sol, avec la terre de sommière vous ferez partir facilement cela.

View this post on Instagram A post shared by Marion-Interior Designer (@conscious_interior_design)

Comment protéger les poignées de la peinture ?

Vous avez fini de peindre certaines parties de la pièce et vous devez attaquer la porte. Le plus difficile ici c’est de ne pas peindre les poignées. Il y a toutefois une simple astuce pour vous permettre de faire facilement votre peinture sans vous soucier des poignées.

Il s’agit de recouvrir les poignées de papier aluminium le plus simplement possible. Dès que c’est fait, vous pouvez passer à la peinture de votre porte aisément. Après avoir fini votre travail, laissez la peinture complètement sécher d’abord avant de retirer tout doucement le papier aluminium. Vous aurez ainsi peint votre porte sans tâcher vos poignées.

Il n’est pas toujours évident de finir une séance de peinture sans avoir laissé quelques traces de peinture de çà et là. Cependant, avec ces quelques astuces, vous devrez pouvoir vous en sortir sans grandes difficultés.