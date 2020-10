Brigitte Bardot : elle interpelle l’Etat le jour de son anniversaire « c’est peut-être mon dernier anniversaire » !

Tout le monde connaît le combat que mène Brigitte Bardot pour la cause des animaux. La grande star des années 60 et 70 qui célébrait ses 86 ans, n’a pas hésité à mettre une requête pour le gouvernement français, dans un courrier qu’elle a rédigé à l’attention de son public ce 28 septembre 2020.

Brigitte Bardot profite de son anniversaire pour rappeler la cause des animaux

Alors qu’elle vient de fêter ses 86 ans, Brigitte Bardot laisse un message qui interpelle ses fans, surtout qu’on y décèle une sorte de volonté de dire au revoir. Pourtant, Brigitte Bardot fait certainement partie de ces grands artistes qui sont pratiquement des monuments français, dont la réputation à fait le tour du monde, et qui ne disparaîtront jamais vraiment.

Véritable sexe symbole féminin dans ses années de gloire, Brigitte Bardot a été mannequin, puis actrice, chanteuse et écrivaine. Les films dans lesquels elle a tourné, lui ont donné à jamais, une image de femme fatale. On se souvient de son rôle dans le célèbre film « Et Dieu… crée la femme » sortie en 1956, ou encore du film « Le mépris » sorti en 1963.

La discographie de Brigitte Bardot a également contribué à la laisser dans les mémoires de bons nombres de personnes. On se souvient par exemple de la chanson « Harley Davidson » en 1967 qui continue encore à faire danser dans les karaokés. Il y a également la chanson «Je t’aime…moi non plus » qu’elle a faite en duo avec le pas moins célèbre Serge Gainsbourg dans les mêmes années.

Cependant, au delà de sa vie d’artiste, Brigitte Bardot s’est toujours passionnée pour la cause animale. Aujourd’hui elle a une association en son nom, qui vient en aide aux animaux, et l’actrice n’hésite pas à utiliser sa notoriété quand cela est nécessaire.

On se souvient qu’elle avait menacé le gouvernement français sous le mandat de François Hollande, de prendre la nationalité russe à l’instar de Gérard Depardieu, pour la cause de 2 éléphants. Notons que sa voie a été entendue.

A 86 ans, elle continue le combat, et dans sa lettre manuscrite qui a été diffusée par sa Fondation Bardot sur les réseaux sociaux, on pouvait lire : « Aujourd’hui j’ai 86 ans ! Je suis éblouie par les milliers de lettres, de messages, de fleurs, de cadeaux que les amis des animaux, mes amis français et étrangers m’ont envoyés. Merci de tout mon cœur !!! Mais j’attends toujours depuis 47 ans que ceux qui nous mènent dans le mur aient un geste pour l’amélioration de la condition animale en France ! C’est peut-être mon dernier anniversaire, depuis le temps que j’attends, je n’ai plus le temps d’attendre. »

La requête de Brigitte Bardot prise en compte ?

Malgré le temps qui passe, on dirait bien que celle qui a sa statue et son portrait dans certaines contrées du monde comme le Brésil ou l’Espagne, ait toujours du poids. Alors que la lettre de Brigitte Bardot a été rendue publique le jour de son anniversaire, dès le lendemain, une mesure qui a ravi tous les défenseurs des droits des animaux est sortie.

En effet, la ministre de la transition écologie Barbara Pompili a annoncé qu’il y aura une « interdiction progressive des bêtes sauvages dans les cirques et les delphinariums et la fermeture des élevages à fourrure d’ici cinq ans ». Il s’agit là d’un beau cadeau d’anniversaire à Brigitte Bardot, à qui la cause animale tient vraiment à cœur.

C’est le journaliste Hugo Clément qui a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, dès qu’il l’a appris : « Ce sera bientôt la fin de l’enfer pour les visons élevés en cage dans des conditions abominables et tués pour leur fourrure. La fin de l’enfer aussi pour les lions, éléphants, dauphins, hippopotames et autres singes exploités. #BrigitteBardot. Un très joyeux anniversaire @brigitte_bardot, notre chère Présidente ! »

Il est en tout cas certain que Brigitte Bardot sera ravie de la nouvelle, elle qui n’hésite pas à traverser les frontières pour aller défendre les animaux. Dans sa cause, elle a pu compter sur le soutien d’amis aux noms tout aussi célèbres comme par exemple Johnny Hallyday, Isabelle Adjani ou Alain Delon.