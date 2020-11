Brigitte Bardot : elle présente sa petite fille de 34 ans sur les réseaux sociaux ! Canon !

Certaines célébrités et stars ont tendance à se jeter à corps perdu dans leur carrière, à tel point qu’elles perdent tout contact avec leur famille. Ce fut le cas de la célèbre actrice Brigitte Bardot. Plusieurs années durant, elle a été tenue à l’écart de la vie de sa famille proche, au point d’ignorer l’existence même de sa petite fille. Aujourd’hui ce n’est plus un secret pour personne, elle est grand-mère, et sa petite fille est elle-même mère.

La petite fille de Brigitte Bardot déjà mère

Si vous l’ignorez encore, sachez que Brigitte Bardot est bien grand-mère. Sa petite fille se nomme Anne Charrier, et est aujourd’hui âgée de 34 ans. Elle se porte à merveille et est d’ailleurs mère d’une adorable fillette. L’actrice n’est pas vraiment impliquée dans leur vie, puisqu’elle n’a appris la naissance de son arrière-petite-fille que par le biais de son fils unique Nicolas.

Il faut dire que Brigitte a eu beaucoup de mal à reprendre contact et renouer les liens avec ses petites filles. La célèbre actrice âgée de 84 ans n’a pas une vie de famille des plus reluisantes il faut bien l’avouer. Tout ce qu’elle sait de son arrière-petite-fille, elle l’a appris par le biais de son fils.

Un rôle de grand-mère difficile à assumer pour l’actrice

Brigitte Bardot est une actrice qui a marqué les années 50 et 60. Elle était considérée comme une véritable figure emblématique et servait de muse à plusieurs artistes de l’époque. Derrière cette carrière se cachait un problème de maternité qui a toujours pesé sur son cœur. C’est la principale raison pour laquelle elle n’est pas très proche de sa famille.

A cause des rapports douloureux qu’elle avait avec son fils Nicolas, on a pu connaître son existence assez tôt. Par contre, concernant la fille de ce dernier, Brigitte n’a appris son existence que bien après sa naissance. Plus tard, son époux organise une rencontre entre toute la famille, pour lui permettre de connaître toutes ses petites filles. Elle était très heureuse et bien sûr elle a voulu renouer les liens avec elles. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas eu la tâche facile.

Il faut dire que ses filles ne la considèrent pas comme une bonne mère. Elles doutent donc du fait qu’elle puisse être aujourd’hui une bonne grand-mère. Finalement, l’actrice n’a pas eu l’occasion de voir grandir ses filles, et l’histoire s’est répétée avec ses petites filles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brigitte Bardot 👑 BB (@brigittebardotbb)

Visiblement, la célébrité n’a fait que détruire la vie de famille de Brigitte Bardot. A cause de sa carrière, elle n’a eu que des rapports très difficiles avec les siens, principalement avec ses enfants. Même si par la suite elle a pu se rapprocher un peu plus de son fils, ses filles n’ont pas l’air de vouloir lui pardonner.

Le prix de sa célébrité est clairement un peu trop lourd pour elle. Le pire, elle ne s’est rendue compte de la situation que lorsque tout était devenu trop difficile à arranger. Du coup, elle doit donc payer jusqu’à aujourd’hui, le fait d’avoir choisi à certains moments de sa vie, sa carrière au détriment de ses enfants. Espérons qu’avec ses petites filles il n’est pas encore trop tard pour tout arranger… Courage Brigitte !