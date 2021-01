Brigitte Bardot est grand-mère, découvrez Anne Charrier qui est sa petite-fille et elle est désormais maman !

Si vous connaissez l’histoire de Brigitte Bardot, vous savez sans doute qu’elle a eu un enfant prénommé Nicolas, mais elle n’aurait pas eu l’occasion de l’élever. Ce serait donc son père qui se serait occupé de son éducation. Cela ne semble pas avoir été frein puisqu’il a pu construire une famille, mais les relations semblent être assez chaotiques avec la grand-mère. Cette dernière a déjà évoqué dans la presse à plusieurs reprises les raisons qui ont fait que son fils n’était pas à ses côtés au cours de sa grande carrière.

Jacques Charrier avait eu la garde de Nicolas

Lorsque nous évoquons Brigitte Bardot, nous pensons bien sûr à cette femme incroyable des années 50 et 60 qui était clairement une figure féminine par excellence. Aujourd’hui, elle est moins médiatisée, mais elle se sert toutefois de sa notoriété pour le bien-être des animaux. Elle propose souvent des communiqués de presse pour dénoncer la chasse, les actes de barbarie dans le monde entier… Toutefois, lorsqu’elle était en couple avec Jacques Charrier, elle a eu un petit garçon prénommé Nicolas et il a été confié à son père qui avait donc la garde exclusive.

Brigitte Bardot avait apparemment précisé qu’elle n’avait pas cette fibre maternelle, c’est pour cette raison que le père s’était occupé de l’éducation .

. Nicolas a toutefois pu construire sa vie, il a rencontré une femme avec qui il a pu avoir deux filles, dont Anne Charrier qui est donc la petite-fille de Brigitte Bardot.

Elle est la grand-mère de deux femmes prénommées Anne et Thea Charrier.

Aujourd’hui, nous apprenons que sa petite-fille Anne Charrier est maman à son tour, elle a donc une arrière-petite-fille. Selon les informations glanées sur Internet, Brigitte Bardot ne semble pas proche de son fils et les relations ne seraient pas celles escomptées avec sa famille. Vous pouvez toutefois retrouver Anne Charrier sur les réseaux sociaux puisqu’elle possède un compte Instagram notamment. Désormais, elle est âgée de 46 ans, mais elle aurait pu apprendre à la connaître uniquement à travers des photos que son fils avait pu lui envoyer. Il faut également noter que Brigitte Bardot est relativement discrète sur sa vie privée et elle évoque rarement ce passé qui est peut-être douloureux.

Brigitte Bardot n’aurait pas voulu avoir d’enfant

Certaines mères veulent absolument donner la vie, c’est même un moteur essentiel pour leur quotidien. D’autres ont d’autres priorités et elles préfèrent se concentrer sur leur carrière par exemple. Les choix ne sont pas toujours bien compris par la société, mais, au vu des données partagées sur Internet, Brigitte Bardot ne souhaitait pas avoir un enfant. La venue de Nicolas a sans doute été déstabilisante, c’est peut-être pour cette raison qu’elle a souhaité que son père puisse l’élever. Toutefois, elle serait tout de même fière de la famille qu’il a pu construire malgré ce départ, sans doute, un peu chaotique.

"Non seulement Olivier Royant a été un formidable directeur de rédaction à @ParisMatch auquel il a redonné ses « lettres de noblesse », mais il a été un ami fidèle pour ma Fondation et pour moi. Il aimait les animaux et emmenait ses enfants visiter nos refuges." pic.twitter.com/qbJe6k4plr — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) January 4, 2021

Aujourd’hui, Brigitte Bardot est parfois critiquée sur les réseaux sociaux par rapport à ses avis que ce soit pour la politique ou la défense des animaux. Elle possède d’ailleurs une fondation et elle souhaite que ces derniers soient enfin reconnus et non traités comme des objets. De ce fait, elle milite activement depuis une multitude d’années contre les corridas, par exemple ou encore la captivité des animaux. Vous pouvez d’ailleurs retrouver les comptes Twitter de Brigitte Bardot et de la fondation. Dernièrement, elle a souhaité rendre hommage à Olivier Royant ou encore à Robert Hossein. Elle a d’ailleurs posté une photo aux côtés de ce dernier.