Brigitte Bardot : voici sa réponse assez ferme pour la vaccination contre la Covid-19

Il est important de noter que la France a lancé la vaccination contre la Covid-19, mais les lenteurs sont clairement au rendez-vous pour le plus grand malheur des citoyens. Certains estiment que notre pays ne s’engage pas assez rapidement et qu’il faudra un temps considérable pour se vacciner dans les prochains mois. Dans tous les cas, au vu de son âge, Brigitte Bardot pourrait bénéficier de ces doses, mais elle ne semble pas attirée par cette vaccination au vu des propos relatés par Ici Paris.

Robert Hossein avec Brigitte Bardot | Le Repos du Guerrier | Roger Vadim | 1962. pic.twitter.com/blfkSzXV7O — Kazuyoshi Kawasaki (@kawasaki1972) December 31, 2020

Brigitte Bardot ne veut pas entendre parler du vaccin

Le gouvernement a l’intention de passer la prochaine vitesse pour tenter de vacciner un peu grand nombre de personnes. Pour l’instant, la France est un peu la risée dans le monde entier puisque les doses ne sont pas nombreuses et une centaine de personnes ont pu recevoir les doses contre des milliers dans divers pays. Pour Brigitte Bardot, l’incertitude règne puisque nous ne connaissons pas du tout les effets secondaires de ce vaccin.

Si vous pensez qu’elle peut se faire vacciner, sachez que vous vous trompez, car sa réponse est ferme : « certainement pas ! » .

. Elle précise que le vaccin pourrait être inutilisable puisque le virus pourrait muter, ce qui se produit d’ailleurs en Afrique et au Royaume-Uni.

Pour Brigitte Bardot, c’est le début d’une course « au pognon pour les laboratoires ».

Aujourd’hui, elle est âgée de plus de 87 ans et comme le vaccin est prévu pour les plus de 75 ans, elle aurait le droit à cette vaccination.

Le reste de la population devrait être vaccinée si elle le désire bien sûr dans les prochains mois.

Bravo et vive les militants d'@AvaFranceOff pour leur action contre ces lâches qui s'en prennent, par jeu et pour le plaisir de tuer, aux cerfs et autres animaux. Il faut abolir cette barbarie, que le virus nous débarrasse de ces sadiques ! https://t.co/dBXFkZs2jU — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) January 6, 2021

Par contre, elle estime qu’elle ne sort pas de chez elle et elle ne voit personne, la contamination est alors très limitée. Dans le Journal du Dimanche, elle a accepté d’en dire un peu plus sur le sujet. Il faut noter que Brigitte Bardot ne possède pas de médecin et cela fait pratiquement 40 ans qu’elle a décidé de ne plus manger de la viande. En effet, elle défend les animaux grâce à sa fondation qui s’exprime assez régulièrement sur les réseaux sociaux via des communiqués de presse. Son alimentation est alors très simple avec de la salade, des oeufs et des légumes.

Remettre les pendules à l’heure

Brigitte Bardot a un avis assez spécifique concernant le coronavirus en France et dans le monde entier. Elle avait notamment pu confier à Paris Match que les épidémies pourraient se multiplier puisque cela permettrait de remettre finalement les pendules à l’heure. La nature pourra alors reprendre ses droits lorsque les êtres humains auront disparu de la Terre. Il faut savoir que ces derniers ont clairement un impact négatif sur la planète et certains estiment qu’ils sont clairement responsables de la propagation de ces maladies et de ces virus plutôt complexes à supprimer.

"Non seulement Olivier Royant a été un formidable directeur de rédaction à @ParisMatch auquel il a redonné ses « lettres de noblesse », mais il a été un ami fidèle pour ma Fondation et pour moi. Il aimait les animaux et emmenait ses enfants visiter nos refuges." pic.twitter.com/qbJe6k4plr — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) January 4, 2021

Pour Brigitte Bardot, l’arrivée du virus est même une bonne chose puisqu’il permet finalement de réguler la démographie que les humains semblent selon ses dires incapables de contrôler. Il ne faut pas oublier que les humains n’ont pas d’autres prédateurs qu’eux-mêmes comme l’égérie des années 60 peut le dire. Elle ajoute alors que les forces naturelles peuvent de ce fait le contraindre à la raison. Dans tous les cas, Brigitte Bardot est isolée, ce qui est bénéfique pour ne pas être contaminé par le coronavirus. Elle habite selon Closer dans le sud de la France, elle possède une résidence à Saint-Tropez.