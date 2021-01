Brigitte Macron balance tout ! La France pourrait bien connaître un nouveau confinement bientôt !

Alors que nous avons tout juste découvert un vaccin pour lutter contre la crise sanitaire du coronavirus, la première dame de France Brigitte Macron s’est exprimée dans les médias hier soir, et le moins que l’on puisse dire c’est que certains français risquent d’être assez choqués par les déclarations de la femme d’Emmanuel Macron.

En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines que le gouvernement du chef de l’état est vivement critiqué : personne ne pensait que nous pourrions peut être bien vivre un troisième confinement, et c’est pourtant bien ce qui pourrait nous arriver dans les jours ou même les semaines à venir comme elle l’a laissé entendre dans les médias…

Intervention magistrale de #BrigitteMacron sur #TF1 qui dit avoir été soigné du #COVID19 et qui a visité des enfants malades sans masque ni geste barrière. Nous savons donc qu'un traitement existe et que le masque ne sert à rien. Merci Brigitte😘 pic.twitter.com/vJssWmWXCv — Yoann B.A (@Yoann2944) January 18, 2021

Brigitte Macron : la femme du chef de l’état est de plus en plus présente dans les médias, un signe de reconversion ?

Cela fait maintenant plusieurs jours que l’on connaît les projets à venir de la première dame de France, Brigitte Macron. En effet, alors que tout le monde pensait que la femme du chef de l’état se fairait très discrète, on peut dire que Brigitte Macron n’a jamais été aussi présente qu’en ce moment dans les médias, qu’il s’agisse de la télévision, de la presse ou encore de la radio. D’ailleurs, certains français sont même très inquiets à ce sujet et y voient là des opportunités que la femme d’Emmanuel Macron saisit et qui ne sont pas à propos.

On devrait en effet la voir dans les prochains jours sur TF1 dans une émission populaire qui fait à chaque nouvelle édition un très gros carton en termes d’audience : il s’agit du Grand jeu des animateurs !

N’en déplaise aux populistes , Brigitte Macron est incontestablement une belle personne , souriante , posée , cultivée , élégante , humaine et c’est très agréable de l’écouter parler ! pic.twitter.com/dM2RfnIfHM — Gerard Albert Jacques (@gechanut) January 18, 2021

Cette fois-ci, on devrait retrouver Brigitte Macron non pas en tant que participante à l’émission puisqu’elle n’officie pas sur la chaîne en tant qu’animatrice, toutefois on pourra découvrir de quelle façon elle a pris le relais de l’ancienne première dame Bernadette Chirac, la femme de Jacques Chirac, qui était à la tête de l’organisation des Pièces jaunes pendant des années par le passé.

Mais quelques jours après cette annonce fracassante, c’est une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux qui a longuement fait parler d’elle : l’animateur de TF1 Camille Combal a proposé à Brigitte Macron, la première dame de France, de participer à son émission Mask Singer pour la prochaine saison !

Alors que Brigitte Macron a refusé dans la vidéo, croyant qu’il s’agit d’une mauvaise idée, on ne devrait donc malheureusement pas la voir faire de nouvelle apparition.

RT si tu n’as pas regardé Brigitte ce soir sur TF1!#BrigitteMacron pic.twitter.com/GNpKZVeIjd — ❗️𝙴𝚗𝙼𝚘𝚍𝚎𝙼𝚊𝚌𝚊𝚛𝚘𝚗™️❗️ (@EnModeMacaron) January 17, 2021

Brigitte Macron : elle se confie sur le troisième confinement qui pourrait très vite arriver en France !

En revanche, hier c’est à la radio que l’on a pu découvrir Brigitte Macron à nouveau, et l’annonce qu’elle a faite à de quoi provoquer un véritable raz de marée chez toutes celles et ceux qui suivent l’actualité liée à la crise sanitaire du coronavirus.

En effet, le troisième confinement pourrait très bientôt arriver comme elle l’a laissé sous-entendre au micro de la station de radio RTL. Elle a affirmé qu’elle “n’espère pas” un troisième confinement, mais ne semble pas exclure que cela pourrait bien arriver prochainement.

De plus, elle semble très alarmante sur les mois à venir où malgré le fait que les vaccinations augmentent, elle pense que de plus en plus de personnes vont malheureusement être contaminées par ce virus qui n’a vraiment pas fini de faire parler de lui…