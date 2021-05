Brigitte Macron : cette incroyable leçon de style qu’elle donne à toutes les femmes avec une robe assortie à son masque

Il ne se passe plus une seule semaine sans que Brigitte Macron ne fasse les gros titres des médias français et internationaux. En effet, entre les scandales politiques et les différentes disputes avec le chef de l’état que l’on a pu entendre en exclusivité dans la presse, il se trouve que l’on a pu tout entendre à son sujet. En revanche, s’il y a bien un sujet sur lequel tout le monde s’accorde à dire que Brigitte Macron n’a clairement pas besoin de conseils à recevoir, c’est bien sur son style vestimentaire.

Elle a pourtant été assez violemment critiquée récemment, notamment pour son budget autour de la beauté. Tout était en effet parti d’un prix dépensé pour ses coiffures de plusieurs milliers d’euros par mois selon les rumeurs les plus folles. A l’époque, les internautes s’étaient alors empressés de dénoncer ce grand scandale. Et par la suite, le scandale avait même pu continuer à cause d’un budget assez impressionnant pour son maquillage. Toutefois, l’Elysée a pu rétablir les choses au clair récemment, avec l’intervention du cabinet de Brigitte Macron dans les médias…

Brigitte Macron violemment taclée pour son budget dans le maquillage, son cabinet fait des révélations

C’est une très grosse annonce que l’on a pu entendre ces derniers jours, et qui fait même assez froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire. Il se trouve que le budget de maquillage de Brigitte Macron a pu avoir l’occasion de fuiter dans les médias contre toute attente, et personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à voir un budget aussi important pour une première dame. Toutefois, alors que la polémique a fait beaucoup parler d’elle dans les médias français, son cabinet a pu prendre la parole, et on peut dire que cela fait vraiment réfléchir quand on y pense sérieusement.

On a pu en effet apprendre que Brigitte Macron avait pu réduire le budget maquillage du quinquennat d’Emmanuel Macron par deux, avec une façon très simple. En effet, comme on a pu le lire dans les médias, il semblerait que Brigitte Macron ait tout simplement décidé de se maquiller par ses propres moyens, c’est à dire sans l’intervention d’un maquilleur professionnel.

Une décision qui est assez radicale, mais qui permet toutefois de faire visiblement de belles économies pour son cabinet, ainsi que pour les français ! En revanche, concernant son style vestimentaire, il reste un sacré mystère que les français souhaiteraient élucider, même si pour le moment nous n’avons pas encore de réponse précise…

Brigitte Macron adopte un look remarquable avec une robe assortie à son masque

Cela n’aura clairement échappé à personne : depuis le début de la crise sanitaire, il se trouve que certaines femmes se laissent clairement aller, mais pourtant, du côté de Brigitte Macron, tout le monde aura pu remarquer ce petit détail sur toutes ses dernières apparitions publiques, même les plus anodines.

Concrètement, on a pu voir qu’à chacune de ses apparitions, Brigitte Macron en profitait à chaque fois pour porter des robes unies, et à chaque fois avec un masque exactement de la même couleur que cette dernière !