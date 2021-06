Brigitte Macron complètement sous le choc, elle prend la parole pour défendre Bernard Tapie

C’est une nouvelle qui risque de faire beaucoup de bruit, et que personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer voir possible ces derniers jours. En effet, a l’heure où de plus en plus de français ont aujourd’hui beaucoup de méfiance envers les médias, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que Brigitte Macron allait pouvoir faire une action aussi incroyable envers l’homme d’affaires très connu en France, en la personne de Bernard Tapie.

En effet, si ce dernier a pu faire parler de lui ces dernières années pour pouvoir notamment avoir officié dans le domaine du football, mais aussi dans le monde du business avec Adidas, on aurait pu croire assez difficilement qu’il allait être au cœur d’un grand scandale qui risque de faire parler de lui pendant encore très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de croire que Bernard Tapie allait être au cœur de graves accusations, alors qu’il est actuellement en train de souffrir assez gravement, notamment suite à la maladie qui a pu le concerner et où on le trouve très affaibli.

Ces dernières semaines, l’homme d’affaires n’a pas arrêté de multiplier les interviews, et il a été très surprenant quand il a pu prendre la parole notamment sur le journal de TF1 en plein direct, avec des déclarations pour le moins très choquantes sur le coronavirus. Attaqué de toutes parts, Bernard Tapie a même dû faire face à une attaque contre lui et sa femme lors du week-end de Pâques dernier.

Bernard Tapie au plus mal, il va bientôt être jugé pour des faits graves

Alors que l’homme d’affaires est désormais assez malade, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que Bernard Tapie allait pouvoir être jugé pour des faits très importants comme ce que l’on a pu voir dernièrement. En effet, l’homme d’affaires est parfois assez présent dans les médias, mais cette fois-ci, il se trouve que Bernard Tapie a pu décider contre toute attente de se faire très discret dans le monde des médias et des réseaux sociaux.

Toutefois, Bernard Tapie est revenu au cœur de l’actualité à cause d’une nouvelle vraiment terrible. Alors qu’il est en train de souffrir suite à de nouvelles tumeurs, on a pu apprendre il y a de cela quelques mois que l’homme d’affaires a été directement attaqué chez lui par des cambrioleurs. Une action assez violente qui a même pu traumatiser complètement sa femme, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car on a pu constater que Bernard Tapie n’avait pas froid aux yeux et avait pu témoigner de la sorte dans les médias. Il ne s’attendait sans doute pas à recevoir un soutien de taille en la personne de Brigitte Macron.

Bernard Tapie soutenu par Brigitte Macron, les fans sont choqués

C’est lors d’un déplacement que Brigitte Macron, la femme du chef de l’État, a pu être interrogée par RTL où elle s’est exprimée clairement sur l’état catastrophique de Bernard Tapie, l’homme d’affaire qui est aujourd’hui très controversé.

Elle a affirmé clairement qu’elle était très admirative de cet homme qui se battait tous les jours contre la maladie. De quoi faire plaisir à Bernard Tapie qui est en train de vivre des moments encore très difficiles à ce jour, même si la communauté n’a pas du tout apprécié ce soutien !