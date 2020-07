Brigitte Macron en confinement : comment se déroulent ses journées ?

Mais comment une première dame comme Brigitte Macron passe-t-elle ses journées en confinement ? On vous dit tout.

Le confinement à l’Élysée

Brigitte Macron est confinée au même titre que tous les Français. En effet, elle aussi doit se plier aux règles. Mais évidemment, le confinement est un assez différent quand on le passe à l’Élysée. C’est 11 179 mètres carrés de surface exploitée. Le confinement n’est pourtant pas de tout repos pour la première dame.

Malgré le confinement, Brigitte Macron continue d’honorer ses engagements par téléphone. Depuis son bureau, elle est accompagnée par deux collaborateurs qui se relaient.

Aussi, une pieuvre a été installée sur son bureau pour lui permettre d’échanger avec plusieurs interlocuteurs à la fois. D’ailleurs, elle déjeune même à son bureau en présence du collaborateur présent.

Il peut aussi arriver que la première dame soit entourée de plusieurs personnes. Mais dans ces cas, ils respectent les mesures de sécurité et d’hygiène en gardant un mètre de distance. Parfois, on change de pièce. Ainsi, plusieurs déjeuners se sont tenus dans le salon Poutine, où la table est la plus grande. De plus, les plats sont servis dans une assiette unique, pour une question sanitaire. Avant, c’était un libre-service et chacun des résidents pouvait se servir à sa guise.

Elle a même demandé à ses deux assistants et deux principaux conseillés de télétravailler depuis leurs domiciles.

Un confinement mouvementé

Comme pour bon nombre de Français, le confinement n’est pas chose facile. Mais Brigitte Macron, malgré le confinement, arrive à avoir des moments privilégiés avec son époux ! En effet, le couple se retrouve tous les soirs pour dîner ensemble en privé. C’est une habitude à laquelle la première dame a décidé de ne pas transiger.

C’est une occasion pour eux de discuter sur l’évolution de la crise du Covid-19 et d’autres sujets d’actualités. Avant ce dîner en tête à tête avec son mari, Brigitte Macron fait deux visioconférences.

L’une des visioconférences est avec le personnel de la fondation des Hôpitaux de Paris-Hopitaux de France qu’elle dirige. Depuis le début de la crise, plusieurs iPad ont été envoyés par la Fondation, aux personnes âgées dans les Ehpad. L’objectif est de permettre aux personnes âgées confinées de garder le lien avec leurs familles. Des plateaux-repas ont également été distribués aux personnels soignants des hôpitaux.

L’autre visioconférence est dédiée à sa famille. Chaque soir, Brigitte Macron échange avec ses trois enfants et ses sept petits-enfants. C’est un autre rituel auquel la première dame tient particulièrement. Elle profite de ces occasions pour donner des conseils à ses enfants, pour les aider à mener à bien la scolarité de leurs enfants.

Un confinement relativement difficile…

Malgré ses activités journalières à l’Élysée, la première dame dit mal vivre ce confinement. Malgré le cadre de vie satisfaisant, Brigitte Macron a du mal à se faire au confinement. En effet, cette dernière confinée depuis le 16 mars digère mal la quarantaine malgré les avantages de l’Élysée. Le magazine « Elle » a rapporté les dires d’un proche disant que le confinement coûte cher à la première dame.

Brigitte Macron qui avait l’habitude de faire le tour des bureaux et de saluer tout le monde déprimerait avec les couloirs qui sont désormais vides. Et même lorsqu’elle croise du monde, elle doit respecter les gestes barrières. Une mise à distance qui n’est pas simple pour elle, mais aussi pour son époux.

Selon plusieurs sources, la première dame ne sort plus et la plupart du temps, elle déjeune dans son bureau, sur la table de réunion.