Brigitte Macron encore critiquée, la Première dame fait appel à un chirurgien esthétique !

Dans cet article, vous découvriez qui est Brigitte Macron à travers son enfance, sa vie privée et sa dernière opération chirurgicale.

Brigitte Macron en quelques mots

De son vrai nom Brigitte Marie-Claude Trogneux, elle est née le 13 avril 1953 à Amiens dans la région de Somme en France. Elle est la plus jeune d’une famille de six enfants. Son père est Jean Trogneux et sa mère Simone Pujol. La famille Trogneux est réputée pour sa boutique de chocolat Jean Trogneux et spécifiquement pour les macarons qui s’y vendent. Brigitte décroche son Baccalauréat avec la mention très bien à l’âge de 19 ans au Lycée Sacré-Cœur.

Elle poursuit avec les études universitaires en ès lettres où elle obtient sa maîtrise et en lettres classiques, un CAPES en 1986. Dès lors elle s’est engagée dans l’enseignement au niveau des établissements privés en tant qu’enseignante contractuelle. À 38 ans, Brigitte décide de retourner à Somme, sa ville Natale, où elle continue l’enseignement en Français et en Latin dans un lycée privé de la place.

Une vie privée peu commune

En 1974, alors qu’elle avait 21 ans, Brigitte Trogneux épouse André-Louis Auzière, un jeune homme du même milieu social qu’elle et en formation pour devenir banquier. Trois enfants constituent les fruits de ce mariage. il s’agit de Sébastien (1975), Laurence (1977) et Tiphaine (1984).

L’aîné Sébastien a étudié l’ ingénierie statistique à l’école Nationale de la statistique et de l’analyse de l’information de France d’où il est diplômé.

La cadette Laurence a étudié la médecine et s'est spécialisée en cardiologie.

La Benjamine Tiphaine quant à elle a étudié les sciences juridiques et s'en est sorti avocate de profession.

À 40 ans, alors qu’elle animait un atelier au lycée de la Providence où elle intervient en tant qu’enseignante, Brigitte remarque un jeune homme de 15 ans de la même classe que sa fille cadette. Il s’agissait d’Emmanuel Macron, un homme talentueux et assez réactif en classe qui arrivait à marquer ses professeurs positivement. L’année qui a suivi cette rencontre, une relation amoureuse est née entre le professeur Brigitte et son élève Emmanuel malgré l’écart d’âge de plus de 24 ans.

La connaissance de cette relation crée un scandale dans la famille de Brigitte qui évalue le risque d’emprisonnement qu’elle encourt pour atteinte sexuelle sur mineur d’après la législation Française en la matière. La relation a semblé cesser à la face du monde mais elle continuait discrètement au niveau des concernés. Le 26 janvier 2006, Brigitte divorce de son époux d’alors Jean-Louis Auzière. L’année suivante, précisément le 20 octobre 2007, elle épouse Emmanuel Macron. Depuis le 7 mai 2017 où Emmanuel Macron est élu président de la république française, Brigitte Macron est devenue la première Dame de France. Elle remplit les obligations qui sont intrinsèques à son statut.

Le recours de la première dame Brigitte Macron à une opération de chirurgie esthétique

Le couple Macron s’est engagé depuis 2012 dans la politique. Ce domaine a la manie d’exposer ses acteurs aux bons vouloirs et aux dires de l’opinion publique. À cela s’ajoute leur ascension au rang de premier couple ou de couple vitrine de la nation Française en 2017. Dès lors, la différence d’âge entre les deux conjoints a fait la une de plusieurs publications et échanges de presse.

Aucune occasion n’est manquée pour souligner cette situation du couple présidentiel qui sort de l’ordinaire. La plus grande orientation donnée aux analyses sur le sujet est la comparaison entre la jeunesse d’Emmanuel Macron et la vieillesse flagrante de son épouse Brigitte.

En réponse à ces critiques sur son apparence physique, la première dame a engagé un éminent chirurgien esthétique pour lui donner un coup de jeunesse. L’opération s’est déroulée pendant environ trois heures le mardi 16 juillet dernier sous anesthésie générale.

Le lieu de cette opération à haut risque fut le Neuilly-sur-Seine, réputé pour son équipement de pointe et la qualification du personnel qui y travaille. La présence du chef d’État a été remarquée dans l’hôpital au cours de l’opération pour certainement soutenir son épouse. Cette démarche suffira-t-elle pour réduire les critiques au silence ? Rien n’est moins sûr !

Brigitte Macron tente de se démarquer des précédentes femmes des présidents. Si certaines étaient assez discrètes, d’autres étaient très médiatisés. Elle semble agir dans l’ombre et elle n’a pas hésité à appeler Nabilla Vergara qui a doublé son gain aux jeux de Cyril Hanouna pour venir en aide aux hôpitaux de France qui sont dans une période très difficile.