Brigitte Macron : elle est hors de contrôle, elle ne supporte pas les attaques de François Hollande sur son âge en public !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Brigitte Macron, la femme du chef de l’état, n’a vraiment pas froid aux yeux ! En effet, comme on a pu le constater encore récemment, elle n’hésite vraiment pas à dire haut et fort tout ce qu’elle pense.

Si parfois cela peut d’ailleurs plaire et amuser certains français qui ne font qu’en redemander, d’autres sont particulièrement énervés de voir Brigitte Macron prendre la parole, alors qu’elle n’est pas une élue politique !

Brigitte Macron est de plus en plus présente à la télévision, les français sont très suspicieux !

Depuis plusieurs mois maintenant, on ne compte plus les nombreuses apparitions télévisées de Brigitte Macron, la première dame de France. En effet, on a récemment pu la voir par exemple lors d’une grande interview au journal de 20 heures, et comme tout le monde a pu le voir elle semblait très remontée.

A deux doigts de faire un faux pas avec des annonces très attendues concernant la crise sanitaire du coronavirus, la journaliste n’en croyait pas ses yeux et pensait que Brigitte Macron allait enfin pouvoir révéler des informations exclusives concernant un éventuel troisième confinement.

Mais alors qu’aujourd’hui certains français prennent la parole dans d’autres émissions de télévision comme Jean-Pierre & Vous sur LCI avec le présentateur mythique du journal de 13 heures Jean-Pierre Pernaut, d’autres sont quant à eux très remontés sur les réseaux sociaux contre Brigitte Macron, et ils n’hésitent pas à le faire savoir à qui veut bien l’entendre.

En effet, selon eux Brigitte Macron serait bien trop présente dans les médias et elle est même accusée de faire de la politique dans des émissions qui n’ont pas lieu d’être ! On a en effet pu la voir très récemment dans l’émission du Grand concours des animateurs sur TF1, et on a récemment pu voir des négociations pour sa participation concernant un autre jeu phare de la chaîne : Mask Singer !

Bien que la femme du chef de l’état ait visiblement décidé de ne pas donner suite à la proposition de Camille Combal, l’animateur mythique de l’émission, Brigitte Macron pourrait bien changer d’avis et se retrouver derrière un des fameux masques ! Mais en attendant, ce sont d’autres révélations qui la mettent au coeur de la polémique…

Souvenirs de vacances.

En compagnie de Mme @Brigitte1eDame Brigitte Macron, Première dame de France.

Musée olympique de Lausanne, Suisse.#Ete2017 pic.twitter.com/ZHDUmbrYpM — Eric christian Nya (@ecnya81) January 27, 2021

Brigitte Macron déteste la façon dont François Hollande se moque d’elle, c’est insupportable !

C’est dans le livre Les Visiteurs du soir : ce qu’ils disent à l’oreille du Président écrit par Renaud Revel que l’on a pu découvrir que Brigitte Macron détestait une remarque de l’ancien chef de l’État, François Hollande.

Il semblerait en effet que François Hollande surnommait la compagne du chef de l’état actuel « la vieille » selon les propos rapportés dans ce livre. Il semblerait malheureusement pour elle qu’elle l’ait appris et cela ne lui a pas du tout plus ! En effet, comme cela est relaté dans le livre publié il y a tout juste quelques jours, Brigitte Macron serait très loin d’oublier et de pardonner ce surnom.

On imagine donc que les relations doivent être glaciales entre François Hollande et le couple Macron, même si en façade ces derniers font tout leur possible pour ne rien montrer en public. L’ancien président de la république François Hollande, qui se fait depuis très discret, n’est jamais revenu sur cet épisode dont il ne s’est d’ailleurs pas excusé publiquement auprès de la première dame de France.