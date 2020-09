Brigitte Macron : elle livre ses secrets pour garder un corps parfait même à 66 ans !

Bien au contraire, comparable au bon vin, la femme du président français Emanuel Macron se bonifie avec le temps.

Brigitte Macron est bien différente des autres femmes de chef d’État. Elle forme un très beau couple avec le Président français Emmanuel Macron malgré leur différence d’âge. Si elle est âgée de 66 ans aujourd’hui, cela ne l’empêche pas de conserver sa taille de guêpe et une allure digne d’une jeune femme. Elle a certainement de quoi faire envier la majorité des femmes de son âge. Cependant, si elle garde une bonne santé, c’est sans doute grâce à une discipline rigoureuse qu’elle applique au quotidien. On se demande bien comment elle fait. La première dame de France a dévoilé ses secrets. Découvrez la suite dans la lecture de cet article.

Une femme fascinante

Brigitte Macron est une femme qui fait parler d’elle de bien des façons. Si elle est tantôt admirée, tantôt critiquée, la femme d’Emmanuel Macron est souvent le centre d’intérêt de bon nombre de personnes. Une femme citoyenne, engagée dans le sens de la bonne gouvernance de la France aux côtés de son mari.

La première dame de France est considérée comme une véritable figure de beauté par des marques de prestiges comme Louis Vuitton. Le très célèbre couturier Karl Lagerfeld affirme qu’elle possède les plus belles jambes de Paris. Brigitte Macron n’a rien à envier aux mannequins puisqu’elle en possède bien des atouts.

Malgré son âge, elle conserve une silhouette athlétique. On l’a même déjà vu sur des clichés où elle était en maillot de bain. Cela prouve bien que sa taille de guêpe n’est aucunement l’œuvre d’une quelconque opération de chirurgie.

Une alimentation saine au quotidien

Bien que la femme du Président possède une silhouette svelte, elle l’entretient au quotidien en mangeant sainement. En réalité, garder une si belle silhouette malgré son âge nécessite de la discipline et surtout beaucoup de détermination. D’après les propos recueillis chez un journaliste proche du couple présidentiel, la première dame affectionne particulièrement le poisson grillé et les fruits de mer.

Brigitte Macron est très exigeante envers elle-même et n’est pas le genre à se permettre des écarts. Elle doit sa forme athlétique au sport et son alimentation parfaitement adaptée. Aussi, la femme d’Emmanuel Macron ne rate pas de prendre ses dix fruits et légumes par jour et les accompagne d’aliments suffisamment riches en protéines. La professeure de lettre se met la pression pour résister aux fringales intempestives et ne consomme que des aliments bénéfiques pour sa santé.

Une routine sportive

Même si le physique dépend essentiellement de ce que l’on mange, l’alimentation n’est pas suffisante pour garder un corps en pleine forme. Il faudrait forcément qu’elle soit accompagnée d’exercices physiques. On dirait que la première dame de France l’a bien compris. En effet, Brigitte Macron s’adonne à une activité sportive soutenue et régulière.

Cette routine consiste à effectuer chaque jour une heure de vélo d’appartement. La femme de 66 ans enchaîne ensuite avec une séance de musculation accompagnée d’autres exercices sur tapis. Elle en a fait partie intégrante de ses habitudes.

Étant donné qu’elle est toujours sous les feux de projecteurs, la première dame de France ne se laisse aller à aucun écart de conduite. Si pendant la période de confinement on a remarqué une augmentation significative de poids chez la plupart des français, Brigitte Macron a bien gardé sa ligne.