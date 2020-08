Brigitte Macron : elle s’inquiète pour la vie de son mari depuis qu’il a reçu de nombreuses menaces !

Devenu président de la République Française depuis mai 2017, Emmanuel Macron fait face à de nombreuses attaques. Une situation qui ne cesse d’inquiéter sa dulcinée et qui se sent effrayée.

Brigitte Macron inquiète pour la sécurité de son mari

Le président français Emmanuel Macron est marié avec Brigitte depuis 2007. Cette femme, bien qu’étant plus âgée que lui, l’a soutenu depuis tout ce temps. Elle qui est devenue première dame il y a 4 ans, Brigitte doit plus que jamais être un soutien pour son mari.

Le président Emmanuel Macron est très critiqué par une certaine tranche de la population. Il doit désormais s’attendre aux critiques et à plusieurs menaces. Lui qui ne compte pas se laisser marcher dessus, l’homme politique et président de la république a mis en exergue un plan de riposte qui ne semble pas garantir son épouse d’où l’inquiétude de celle-ci par rapport à la sécurité de son mari. Brigitte et son amoureux passent actuellement des moments de qualité du côté de Fort de Brégançon. C’est bien cette destination qu’ils auraient choisie pour leurs vacances d’été. Ils sont logés dans une résidence hautement sécurisée bien que le président Macron souhaite se détendre de temps en temps.

Emmanuel Macron serait-il le président le plus menacé ?

En effet, Emmanuel Macron, comme c’est le cas pour la plupart de présidents d’ailleurs, pratique des activités ludiques lors de ses vacances. Lui qui est un grand fan du jet-ski, il souhaite profiter pleinement de ces moments inoubliables en compagnie de son épouse. En plus de cela, puisqu’il s’agit bien des vacances, le président de la République française devra se baigner à la plage, bain de foule ou des soirées. Contrairement à d’autres personnalités, le mari de Brigitte aime être au milieu des français malgré toutes les menaces qui pèsent contre lui. Il souhaite également se détendre et profiter pleinement de ses vacances.

Il faut dire que les attaques et les menaces à l’endroit du président Macron ne datent pas de maintenant. Depuis son accession au pouvoir, Emmanuel Macron reçoit régulièrement des lettres de menaces. Le patron de l’Élysée qui semble ne pas accorder beaucoup d’importance à toutes ces menaces est déterminé à poursuivre sereinement son mandat. D’après le magazine français Le Point le mari de Brigitte Macron serait le président français qui aurait le plus subit de menaces après Charles de Gaulle. Malgré toutes ces rumeurs de menaces, le président n’est pas inquiété, au contraire, il va régulièrement vers le danger. Un proche du couple présidentiel révèle d’ailleurs que l’ancienne enseignante de 67 ans est très effrayée.

Un président proche de la population

Il n’est pas rare de voir Emmanuel Macron s’entretenir avec ses détracteurs bien qu’il sache ce qui pourrait arriver. Il est le plus souvent interpellé par des individus lors de ses sorties officielles et dont il prend toujours la peine d’écouter. On pourrait dire que le président aurait décidé d’affronter tous ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions que lui. On se souvient encore de ce gilet jaune qui s’était adressé au président le 14 juillet dernier alors qu’il effectuait une balade dans le jardin des Tuileries mais cela n’avait pas effrayé l’homme politique de 42 ans. Par contre, Emmanuel Macron n’hésite pas converser avec ses interlocuteurs, une stratégie que Brigitte n’approuve pas car son mari s’expose davantage au danger.

Le patron de l’Élysée est désormais considéré comme le président le plus menacé depuis Charles de Gaulle, mais qui n’a jusqu’ici encore été victime d’un incident grave. Il aime se fondre dans la masse et n’hésite pas souvent à répondre à certaines interpellations lors de ses sorties.