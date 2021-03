Brigitte Macron est aussi touchée par la crise sanitaire, elle ne peut pas voir ses petits enfants

Avec la crise sanitaire, les précautions doivent être prises au maximum, car la contamination est réelle notamment pour les seniors et les personnes les plus fragiles. De ce fait, les familles ne sont pas en mesure de se retrouver et certains n’ont pas eu l’occasion de se voir pendant de nombreuses semaines. Dans les colonnes du Point, nous apprenons que Brigitte Macron n’a pas eu l’occasion de voir ses petits enfants à cause du coronavirus.

Le ras le bol de Brigitte Macron ?

Le 4 mars, les colonnes du Point dévoilaient un article pour Brigitte Macron puisqu’elle semble en avoir assez de cette situation dans laquelle la France est plongée depuis pratiquement une année. La Première Dame est contrainte au même titre que le reste des Français de suivre les restrictions et de respecter les règles sanitaires. De ce fait, alors qu’elle a près de 7 petits enfants, nous apprenons qu’elle ne peut pas les voir à cause de la Covid-19.

L'anecdote sur Donald Trump que Brigitte Macron a confié à Alessandra Sublet https://t.co/yL6N9Vq8uf — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) February 26, 2021

Apparemment, le journal précise qu’elle aurait vraiment de la peine face à cette situation puisqu’il est toujours difficile d’être loin de sa famille .

. Il faut noter que Brigitte Macron était proche de ses petits enfants, car elle pouvait les voir régulièrement apparemment.

De ce fait, elle aurait pu leur consacrer par le passé deux après-midi par semaine et aujourd’hui, cela ne serait plus envisageable.

Il faut savoir que les gestes barrières sont toujours au rendez-vous au même titre que la distanciation sociale. De plus, pour les repas, il ne faut pas être plus de six à table, lorsque vous avez une grande famille, cela peut être assez complexe. Selon le journal, Brigitte Macron ne serait jamais restée aussi longtemps sans voir sa famille. De plus, celle qui a fêté son anniversaire l’année dernière n’avait pas pu partager cette joie avec les membres de sa famille.

En effet, en avril dernier, la France traversait une période très complexe à cause du coronavirus puisque le confinement avait été proposé. Aujourd’hui, elle espère sans doute qu’elle pourra renouer avec ses proches et ses volontés sont sans doute celles de nombreux Français qui sont privés de leurs familles.

De plus, dans quelques jours, les grand-mères seront à l’honneur, il sera alors difficile pour les petits enfants de ne pas se retrouver en famille, mais la crise sanitaire pourrait alors déjouer les plans de nombreux foyers français.

Comment garder contact avec ses proches ?

Lorsque les visites à domicile ne sont pas envisageables, il reste la technologie qui a porté ses fruits ces derniers mois. De ce fait, nous apprenons dans les colonnes de Gala que Brigitte Macron aurait pu utiliser un appel vidéo avec ses filles et ses petits enfants lors de son anniversaire. Certes, ce n’est sans doute pas la même chose qu’une visite physique, mais il faut savoir que cela permet tout de même de garder le contact. Il faut savoir que Brigitte Macron ne serait pas la seule proche de sa famille puisque Emmanuel Macron aurait également pu se rapprocher des enfants de la Première Dame.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel et Brigitte Macron (@emmanueletbrigittemacron)



En effet, ce sont ses petits enfants de chœur puisqu’il n’a pas eu d’enfant avec Brigitte Macron. Dans un ouvrage intitulé Un personnage de roman proposé par Philippe Besson, nous apprenons que le point faible du président de la République serait cette famille de coeur. De ce fait, si vous souhaitez lui faire perdre son sang-froid apparemment, il ne serait pas judicieux de s’attaquer aux enfants et aux petits enfants de Brigitte Macron.