Brigitte Macron fait « trembler » les murs de l’Élysée, un gros coup de gueule qui a fait du bruit

Cela fait maintenant plusieurs jours que la rumeur ne fait que prendre de l’ampleur en ce qui concerne le couple entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Si par le passé, on avait pu constater que le président de la république était plus complice que jamais avec sa compagne Brigitte Macron, c’est une nouvelle assez incroyable que l’on a pu découvrir ces derniers jours, et celle-ci fait vraiment froid dans le dos, comme vous allez pouvoir le découvrir en exclusivité.

En effet, ces derniers jours, on avait déjà pu découvrir quelques indiscrétions suite à la publication d’un livre assez incroyable au sujet du président de la république. Mais cette fois-ci, il se trouve que les déclarations que l’on a pu découvrir vont beaucoup plus loin et pourraient même faire parler d’elle pendant encore plusieurs mois.

Emmanuel Macron au plus mal avec les élections présidentielles de 2022 qui approchent

Alors que la campagne présidentielle de 2022 arrive prochainement, on imagine que cela n’arrange clairement pas les affaires du président Emmanuel Macron qui pourrait très bien choisir de se présenter à nouveau l’an prochain. Il faut dire que ce dernier aura vécu un mandat particulièrement difficile. Il ne s’attendait sans doute pas à vivre une crise assez terrible avec le mouvement incroyable des gilets jaunes qui a fait parler de lui pendant de longs mois en France.

Mais par la suite, avec la crise sanitaire du coronavirus, on peut dire que c’était vraiment la touche finale qui aura pu gâcher complètement son mandat. En effet, le chef de l’état a pu décider alors de modifier complètement son calendrier politique, et cela n’est clairement pas en sa faveur. A l’heure où le bilan devra bientôt sonner, Emmanuel Macron pourrait avoir de nombreuses difficultés à défendre l’ensemble de toutes ses actions.

Brigitte Macron : des conseils donnés au président de la république sur ses discours

C’est une nouvelle information très étonnante que l’on a pu découvrir assez récemment concernant Brigitte Macron. En effet, il semblerait que celle-ci ait bel et bien un impact sur les décisions d’Emmanuel Macron. Celui-ci pourrait se faire influencer par sa compagne, et cela ne plait pas du tout à certains français qui ne se privent pas pour le critiquer à ce sujet.

On a donc pu découvrir que Brigitte Macron pouvait relire les discours d’Emmanuel Macron parfois, lorsqu’il doit parler aux français. Cela lui permet de vérifier que son discours sera compréhensible par tout le monde. Concrètement, elle estimerait que si elle ne peut pas comprendre un discours, alors les français ne le pourront pas non plus.

Cette engueulade entre Brigitte et Emmanuel Macron qui a fait « trembler » les murs de l’Elysée

Mais ces derniers jours, c’est une nouvelle qui est bien moins réjouissante que l’on a pu apprendre concernant le couple entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron. En effet, on a pu lire récemment dans Le Parisien que les deux protagonistes avaient un caractère très fort.

Brigitte Macron a très peur que son compagnon Emmanuel Macron rate sa présidence, et on a pu ainsi découvrir qu’elle n’hésitait pas à faire « trembler les murs de l’Elysée » pour défendre ses convictions. De quoi donner envie de se rendre sur place pour le constater !