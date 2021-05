Brigitte Macron : gros scandale, une grave influence sur le président de la république !

Personne n’aurait pu imaginer un jour que le chef de l’état allait pouvoir être dans une aussi mauvaise posture il y a de cela quelques années. En effet, les rumeurs les plus dingues ont pu circuler à son sujet ces dernières années. Et si certaines ont été complètement infondées, certaines d’entre elles semblent malheureusement se confirmer avec le temps qui passe.

En effet, depuis maintenant plusieurs mois, certains français en sont absolument persuadés. Ils pensent que le chef de l’état n’est plus en mesure de gouverner le pays, et ferait appel à sa compagne Brigitte Macron. Dans les coulisses de l’Élysée, certains n’hésitent pas à diffuser les rumeurs les plus folles à ce sujet.

Emmanuel Macron au plus mal : les présidentielles de 2022 s’annoncent mauvaises pour lui

Pour le chef de l’état, c’est un gros coup dur qu’il est en train de vivre depuis plusieurs semaines maintenant. En effet, on a pu voir les tous premiers sondages sur les prochaines élections présidentielles de 2022 en France. Mais si Emmanuel Macron pouvait être en mesure de penser qu’il allait être à nouveau élu, les derniers sondages qui sont sortis ne sont pas du tout en sa faveur.

Dans toutes les études que l’on a pu consulter ces dernières semaines, il semblerait en effet que Marine Le Pen, la candidate du RN, soit en passe de gagner les prochaines élections présidentielles. Pour le mouvement politique d’Emmanuel Macron, c’est un coup dur car il faudra qu’il trouve un moyen ou un autre de contrer la montée du FN…

Certains racontent que, complètement dépité, le chef de l’état demanderait aujourd’hui des conseils à sa compagne Brigitte Macron. Pour l’instant, il ne s’agit que de rumeurs, mais celles-ci prennent de plus en plus d’ampleur dans le pays.

Emmanuel Macron balance tout : sa femme à une influence directe sur des décisions

C’est une déclaration assez incroyable que l’on a pu avoir l’occasion de lire récemment, et on peut dire sur celle-ci fait vraiment froid dans le dos. Personne n’aurait pu penser que Brigitte Macron avait une telle influence sur son mari, le président de la république Emmanuel Macron.

C’est suite à des révélations d’Arthur Berdah, un journaliste qui vient d’écrire un livre qui va faire beaucoup de bruit, que l’on a découvert des détails vraiment assez frappants. Dans ce livre coup de poing où on en sait beaucoup plus sur le chef de l’état, celui-ci a été consulté et admet même que Brigitte Macron peut bien avoir de l’influence sur ce qu’il fait pour la France. Toutefois, personne ne pouvait imaginer que Brigitte Macron allait influencer Emmanuel Macron, et les détails que l’on a pu découvrir sur l’implication de la première dame font même assez froid dans le dos.

Brigitte Macron : elle relit les textes d’Emmanuel Macron et donne son avis

C’est une révélation vraiment incroyable que l’on a pu découvrir en lisant les lignes de cet ouvrage. On a pu ainsi découvrir que Brigitte Macron avait pu, à plusieurs reprises, relire les textes de son compagnon Emmanuel Macron. Mais elle est allée encore plus loin, et certains partisans politiques n’ont pas du tout apprécié.

En effet, elle pourrait très bien ajouter son grain de sel, en racontant clairement à Emmanuel Macron que si elle ne comprend pas ses textes, les français ne comprendront pas non plus. Voilà qui est clair !