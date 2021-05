Brigitte Macron : grosses révélations sur le budget scandaleux qui servirait à son maquillage

Voilà une information qui risque de faire beaucoup de bruit dans les médias et que personne ne s’attendait à découvrir. Personne n’aurait pu imaginer que Brigitte Macron, la compagne du président de la république Emmanuel Macron, allait pouvoir être dans la tourmente avec un sujet aussi incroyable.

En effet, depuis maintenant plusieurs jours, les médias ne cessent de parler de cette information qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Si certains pensaient qu’il s’agit d’une blague, la réalité est bien différente comme vous allez pouvoir le constater.

Les foyers français au plus mal depuis la crise sanitaire

Depuis maintenant plus d’un an, les françaises et les français vivent des épreuves terribles avec la crise sanitaire du coronavirus. Certains ont pu perdre leur travail et ne peuvent même plus se permettre de s’acheter du maquillage ni des produits alimentaires décents.

C’est dans ce contexte assez terrible que l’on a pu entendre parler d’une nouvelle assez incroyable en ce qui concerne Brigitte Macron. En effet, la première dame de France n’en est pas à son premier scandale et probablement pas le dernier, comme vous allez pouvoir le constater avec les dernières informations que nous avons pu avoir en notre possession.

Que cela concerne Brigitte Macron ou d’autres personnalités politiques, les français attendent que tout le monde fasse des efforts, et on peut constater que cela n’est pas le cas pour tout le monde malheureusement…

Brigitte Macron : un budget maquillage très important qui fait de plus en plus débat

Les français sont de plus en plus inquiets concernant les dépenses d’impôts inutiles, et ils ont pu le montrer encore une fois lors des dernières annonces que l’on a pu entendre récemment. En effet, il se trouve qu’entre la robe dessinée spécialement pour Brigitte Macron par un créateur de Louis Vuitton, sa coupe de cheveux qui a fait la polémique, et les rumeurs concernant son budget maquillage, certains se demandent ce qu’il en est réellement et demandent des explications.

Concrètement, on a pu entendre qu’un budget de plus de 5000 euros serait dépensé notamment pour la coiffure et le maquillage de Brigitte et Emmanuel Macron. Avec une somme de plus de 62 000 euros par an, cela a de quoi faire très peur, même si elle serait deux fois moins grande que celle qui était dépensé par François Hollande il y a de cela quelques années.

Pour arriver à ce résultat, il se trouve que Brigitte Macron aurait pu avoir recours à un certain stratagème qui a été dévoilé il y a tout juste quelques jours : celui-ci risque de très sérieusement vous surprendre…

Brigitte Macron : les secrets de son budget maquillage qui a fait polémique…

Ce serait le directeur de cabinet de Brigitte Macron, Pierre-Olivier Costa, qui aurait fait des révélations complètement dingues concernant le budget de la première dame sur son maquillage.

En effet, Brigitte Macron aurait pris une décision radicale concernant ce budget. Elle aurait tout simplement décidé de se maquiller par ses propres moyens. Un choix qui a pu permettre de réduire de 70% les dépenses liées au maquillage : de quoi donner des idées pour les autres femmes et hommes politiques qui n’en font pas autant et qui pourraient maintenant avoir la pression !