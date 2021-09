Brigitte Macron invitée dans l’émission de Laurent Ruquier : elle pose ses conditions !

L’animateur de l’émission ‘’On est en direct’’, diffusée sur France 2 avait hâte d’avoir très prochainement comme invitée, la première dame Brigitte Macron. Cependant, l’accord pour participer à cette émission de Laurent Ruquier est soumis à des conditions que la première dame a eu à souligner, a indiqué Le Parisien dans le rapport de son édition de du mercredi 15 septembre. De quoi s’agit-il ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronfanpage)

Pas à l’aise d’intervenir en direct

Si une figure de la classe dirigeante française en la personne du Premier ministre Jean Castex avait déjà été invitée pour le premier numéro de cette formule, cette fois, Laurent Ruquier a poussé la barre un peu plus haut. Le 4 septembre dernier, il a également convié la première dame Brigitte Macron à intervenir durant la première saison de l’émission qu’il anime aux côtés de Léa Salamé.

Convaincu à l’idée de traduire ce rêve en réalité, Laurent Ruquier a obtenu une audience à l’Élysée pour tenter de convaincre la première dame. Cette invitée de marque souhaitée dans l’émission ‘’On est en direct’’ a posé des conditions à respecter avant d’apparaitre sur le plateau. « Brigitte lui a dit qu’elle l’aimait bien. Et que si elle venait, c’était à condition de parler d’une de ses actualités de premières dames comme « les Pièces jaunes », peut-on lire dans le rapport de Parisien, de ce mercredi.

De même, Madame Macron, outre sa touche personnelle au contenu du programme, ne gobe pas vraiment l’idée d’une émission en direct. « Elle lui a aussi confié qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec l’idée d’intervenir en direct, que ça serait forcément enregistré », a précisé la même source. Des conditions qui semblent ne pas être en harmonie avec les règles de la nouvelle formule de « On est en direct ». L’animateur de France Télévision regrette un projet ambitieux qui, malheureusement, n’a pas abouti.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronfanpage)

Une habituée des émissions télévisées pourtant

Même si l’accord de l’apparition de l’épouse du chef de l’état sur la chaine France n’est pas concluant, il faut tout de même savoir que Brigitte Macron n’est pas une novice dans l’intervention à la télé. Elle est notamment intervenue plus d’une fois sur l’antenne de TF1. En 2020, elle avait été reçue sur cette chaine alors qu’elle devenait à peine présidente de Paris-Hôpitaux de France, pour le lancement de pièces jaunes. Par la suite, à peu près un an plus tard, elle a été perçue dans Le Grand concours des animateurs, lors d’une émission organisée en faveur de l’Opération pièces jaunes

La première dame a également eu la largesse de se confier sur des sujets personnels en janvier, sur le plateau du JT de 20h, Brigitte Macron s’est exprimée sur sa contamination au covid-19. Cependant, une émission de talk-show à l’image de « On est en direct » est un exercice absolument différent. Pour l’émission qui est à sa deuxième édition, Laurent Ruquier fait le plein d’invités politiques à l’approche de l’élection présidentielle de 2022. Après avoir reçu le Premier ministre Jean Castex pour la première fois, il a également invité le polémiste Éric Zemmour, probable candidat à la présidentielle de 2022.