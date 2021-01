Brigitte Macron dans Mask Singer : va-t-elle accepter la proposition de Camille Combal pour intégrer le casting ?

Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir à tous les français qui ne se lassent jamais d’entendre parler de politique dans les médias français. On a en effet appris que Brigitte Macron, la femme du chef de l’état Emmanuel Macron, pourrait bel et bien participer lors de la prochaine saison de Mask Singer, l’émission de variétés d’un nouveau genre sur TF1. Mais la première dame ira-t-elle jusqu’au bout de la proposition de Camille Combal qui semble être à l’initiative de la demande ?

Brigitte Macron : elle participe à une émission mythique sur TF1, les téléspectateurs réagissent sur les réseaux sociaux !

D’ici quelques jours, nous allons pouvoir voir la première dame de France, Brigitte Macron, participer à une émission qui a fait les beaux jours de TF1 depuis déjà de nombreuses années : il s’agit du Grand concours des animateurs qui sera d’ailleurs diffusé le 22 janvier prochain.

Pour autant, ne vous attendez pas à ce qu’elle intervienne en tant qu’animatrice : Brigitte Macron ne compte pas se reconvertir en tant que présentatrice ou animatrice de jeux télévisés !

Ce dimanche 17 janvier, Brigitte Macron, première dame et présidente de la Fondation des hôpitaux de France, est l'invitée dans le 20H, à l'occasion du lancement de la 32ème édition de l'opération Pièces Jaunes.

On devrait en effet la voir à l’occasion de sa participation dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes. Pendant des années, cette opération a été soutenue par la femme de l’ancien président de la république Jacques Chirac : Bernadette Chirac. Après avoir fait le tour de France pendant des années où cette dernière a pu faire des rencontres incroyables et récolter de l’argent pour l’opération Pièces Jaunes soutenue par des millions de français, Bernadette Chirac a décidé de passer le flambeau.

Tout le monde a maintenant hâte de voir comment la première dame de France actuelle, Brigitte Macron, arrivera à tenir ce rôle et à succéder à Bernadette Chirac qui a su incarner cette opération avec brio pendant des années : les français sont encore nombreux à ne pas l’avoir oublié !

Dans la prochaine émission du Grand concours des animateurs, on devrait donc voir Brigitte Macron sur TF1 pour suivre l’évolution de l’argent récolté par tous les animateurs du PAF français qui vont faire tout leur possible pour que l’opération soit un succès !

Pour les participants à l’opération, la pression est énorme : le pays est au plus mal depuis la crise sanitaire du coronavirus, et on imagine que les dons sont plus que jamais importants pour pouvoir redresser la barre des foyers les plus pauvres notamment. Mais samedi soir, les français ont eu la grande surprise de voir de nouvelles images de Brigitte Macron en compagnie de Camille Combal !

Brigitte Macron va-t-elle participer à Mask Singer ? Camille Combal lui fait une proposition très alléchante…

Alors que la prochaine saison de Mask Singer est très attendue, c’est Camille Combal qui a pris les devants sur Twitter samedi soir et qui a diffusé un extrait vidéo très surprenant. En effet, on peut le voir dans une scène où il a l’air très complice avec Brigitte Macron, la première dame de France.

Trop content d'avoir participé à ce brainstorm…

La fondation Pièces Jaunes et tous ses membres viennent en aide aux enfants hospitalisés!

Si vous le pouvez pour les soutenir envoyez DON92111

Dans la séquence qui est assez courte, Camille Combal propose à Brigitte Macron d’intégrer le prochain casting de Mask Singer : cela peut même se régler en seulement deux coups de fils ! Malheureusement, cette dernière ne semble pas très intéressée : Camille Combal lui a proposé d’intégrer une tirelire en forme de cochon, ce qui n’est pas pour mettre en valeur Brigitte Macron !

Ceci étant dit, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver d’autant plus que le casting complet de la future saison n’a pas encore été révélé…