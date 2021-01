Brigitte Macron participe à un jeu télévisé sur TF1 : les internautes sont choqués et n’en reviennent pas !

C’est une nouvelle qui devrait ravir certains et faire bondir d’autres français ! On a en effet appris que la femme d’Emmanuel Macron, Brigitte Macron, allait très prochainement participer à une émission de télévision sur TF1 !

Cela devrait faire booster les audiences de la chaîne qui ne réalise pas que de très bons scores en ce moment…

Brigitte Macron : elle marche sur les traces de Bernadette Chirac, un beau geste républicain pour certains fans de politique !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la première dame de France Brigitte Macron n’hésite pas à prendre des risques quand il s’agit de donner aux autres ! En effet, nous avons pu apprendre qu’elle devrait participer à une grande émission le 22 janvier prochain lors d’une très grande et belle occasion : les Pièces Jaunes !

Pendant de nombreuses années, cette opération de très grande envergure avait alors été suivie par la femme de Jacques Chirac, l’ancien président de la république maintenant décedé, Bernadette Chirac. En voyageant dans toute la France, la compagne du chef de l’état avait pris sa mission très au sérieux en incitant les françaises et les français à donner un peu de leur argent pour soutenir les plus pauvres.

Un joyeux anniversaire à Bernadette #Chirac, 87 ans aujourd'hui! (Née le 18 mai 1933). Elle demeure une Grande Dame de la République française. pic.twitter.com/ff43v5okdj — arnaud (@arnoscenar) May 18, 2020

Accompagnée à l’époque par le célèbre judoka David Douillet, chaque année Bernadette Chirac récoltait de très belles sommes, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, chaque année les français se retrouvaient à l’époque des francs avec des petites pièces de centimes qui étaient de couleur jaune : sans grande valeur, ces pièces finissaient bien souvent au fond d’un porte-monnaie ! Si depuis les centimes d’euros ont changé de couleurs, le principe ne change pas! En donnant les pièces de centimes à l’association Pièces Jaunes, chaque année les français aident des millions de foyers qui sont dans la détresse.

J-7 avant la 32e édition des #PiecesJaunes 🪙! + de 98% de nos ressources proviennent de vos dons 🙏 📣 Rdv le 18 janvier pour nous aider à faire de l'#hopital un endroit + doux, + joyeux et + accueillant pour les #ados et les enfants ❤️#solidarite pic.twitter.com/aB3qv2MtXY — Pièces Jaunes (@piecesjaunes) January 11, 2021

Malheureusement, depuis le départ de Bernadette Chirac, l’association ne faisait plus beaucoup parler d’elle, mais cela pourrait bien être sur le point de changer avec la femme du chef de l’état, Brigitte Macron !

Brigitte Macron : elle prend des risques en pleine crise du coronavirus pour soutenir les plus pauvres !

C’est le 22 janvier prochain que l’on pourra découvrir Brigitte Macron, la femme du président de la république, sur TF1 pour célébrer les Pièces Jaunes. En effet, on a découvert qu’elle serait l’invitée du Grand concours des animateurs ! Toutefois, ne vous attendez pas à ce que cette dernière participe activement à l’émission en répondant aux fameuses questions posées par Alessandra Sublet (en remplacement temporaire de Laurence Boccolini).

En effet, Brigitte Macron sera plutôt présente dans l’émission afin de suivre le parcours des différents candidats, et pas des moindres ! Parmi la liste des invités, on devrait pouvoir compter sur Chris Marques de Danse avec les stars, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart que l’on a pu voir dans Koh Lanta et plus récemment District Z, et bien d’autres ! Pour cette édition spéciale qui tombe en pleine crise sanitaire du coronavirus, nul ne doute que l’émission de TF1 sera un véritable succès : il s’agira en effet du tout premier passage télévisuel de la femme du chef de l’état depuis qu’elle a été diagnostiquée positive à la COVID19. Mais avec une situation de sa santé qui s’est très nettement améliorée depuis comme on a pu le voir dans les extraits de l’émission, Brigitte Macron devrait être en pleine forme !