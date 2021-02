Brigitte Macron pousse un énorme coup de gueule contre Fortnite ! « Ok boomer » !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Brigitte Macron ne cesse de faire parler d’elle en ce moment avec des déclarations qu’elle n’hésite pas à faire même si cela peut parfois choquer l’opinion publique.

En effet, la femme du chef de l’état ne mâche pas ses mots et elle n’hésite jamais à dire très clairement ce qu’elle pense, comme on a pu le voir encore très récemment dans les médias. Il ne se passe pas une semaine sans que cette dernière ne fasse parler d’elle avec ses déclarations qui sont parfois très choquantes comme on a pu le voir il y a tout juste quelques heures seulement !

« Fortnite… c’est terrible » bah oui Brigitte Macron, pourquoi jouer à Fortnite quand Apex Legends existe ? pic.twitter.com/HEZ1lsZaMh — 𝙎𝙖𝙡𝙪𝙩 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝘿𝙤𝙙𝙤 🌊 (@SonGok0ol) February 5, 2021

Brigitte Macron balance tout : elle ne semble pas du tout appréciée les jeux-vidéos !

Les internautes sont complètement furieux depuis quelques heures, alors même que Brigitte Macron vient tout juste de prendre la parole sur un sujet dont personne ne pensait qu’elle allait pouvoir traiter un jour. En effet, le jeu-video Fortnite a d’ores et déjà séduit des millions de jeunes français qui ne se gênent pas pour faire des parties pendant des heures entières ! Pour la société qui édite ce jeu, c’est un très gros carton comme on a d’ores et déjà pu le voir dans les médias.

Mais contre toute attente, et ce malgré le fait que le jeu d’Epic Games permet d’une certaine façon de maintenir le lien social entre des millions de français qui n’ont à ce jour pas d’autres moyens de contacts avec l’extérieur, Brigitte Macron a décidé de pousser un très gros coup de gueule contre le jeu-video dont certains français sont aujourd’hui très dépendants.

C’est en effet lors d’une visite à la Maison des adolescents de Blois que la première dame de France a décidé de s’exprimer sur le sujet et de tout balancer malgré les pressions que cela pourrait représenter. En effet, certains joueurs n’hésitent pas à être très agressifs dès lors qu’une personnalité n’hésite pas à prendre la parole sur leur jeu-vidéo préféré.

"Au début de ma relation avec Manu, je lui interdisais de jouer à la GameBoy plus de 2h par jour" raconte Brigitte Macron#Fortnite pic.twitter.com/AxovCedDeH — SecretNews (@SecretNewsInfo) February 5, 2021

Et il faut dire que concernant Fortnite, Brigitte Macron ne pouvait pas faire plus fort car comme on le sait il s’agit bel et bien du jeu le plus populaire dans la jeunesse en France aujourd’hui, à travers des plateformes de streaming comme par exemple Twitch qui n’hésitent pas à diffuser des parties en direct, comme c’est également le cas en ce moment pour League of Legends.

Brigitte Macron se met à dos une partie des français à cause de ses déclarations choquantes !

C’est lors d’une visite à la Maison des adolescents de Blois que Brigitte Macron aurait affirmé que le jeu Fortnite était « terrible » et aurait demandé à ce que les jeunes s’arrêtent de jouer à ce jeu vidéo. Mais cela était sans compter sur les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les plus grands fans du jeu Fortnite n’ont pas du tout apprécié ces déclarations !

"Fortnite c’est terrible… Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu’ils arrêtent ?" Brigitte Macron Du même niveau que "LEs JEuX VidEo Ça RENd ViOleNT" 😭 pic.twitter.com/TVfJzmvExt — Fortnite France (@FortniteGameFR) February 5, 2021

Alors même que nous traversons actuellement une période très difficile dans le cadre d’une crise sanitaire sans précédent, les plus jeunes n’ont aujourd’hui parfois pas d’autres choix que de garder un lien social à travers des activités en ligne. Que cela soit à travers des messageries instantanées ou bien des réseaux sociaux, c’est une difficulté vécue par des millions de jeunes français qui n’ont aucune autre solution aujourd’hui et qui tentent malgré tout de garder un certain lien social bien que celui-ci ne remplace pas vraiment les rencontres physiques qu’ils ne peuvent pas réaliser à date !