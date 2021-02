Brigitte Macron : gros scandale sur l’éducation de ses enfants, elle aurait été trop stricte et cela ne plaît pas à tout le monde !

On peut dire que Brigitte Macron n’en est pas à son premier scandale, et visiblement ce n’est pas le dernier que nous allons pouvoir découvrir malheureusement. Il est en effet fréquent de voir la femme du chef de l’état au coeur de l’actualité pour de nombreuses polémiques, et le moins que l’on puisse dire c’est que les français n’apprécient pas du tout voir cela.

En effet, à l’heure où la crise sanitaire du coronavirus bat son plein et que de nombreux français n’arrivent plus à joindre les deux bouts, les scandales à répétition que l’on peut voir dans les médias nationaux et sur les réseaux sociaux ont tendance à agacer les foyers français qui sont de plus en plus tendus !

Si certains vont pouvoir partir se reposer dans des vacances bien méritées suite aux décisions du gouvernement français de ne pas prendre en charge de nouveau confinement, il se pourrait bien que les autres qui ne peuvent malheureusement pas quitter leur domicile ne le voient pas tout à fait de la même façon.

Alors que Brigitte Macron ne cesse de faire des déclarations qui peuvent avoir tendance à choquer l’opinion publique, il semble que certains ne sont pas prêts à lui accorder leur pardon pendant encore très longtemps !

Brigitte Macron fait un nouveau faux pas : elle s’attire la foudre des français sur les réseaux sociaux !

•09.02.2021•

Brigitte Macron était présente aujourd'hui à la messe pour rendre hommage à Robert Hossein 📸 AFP, Purepeople#BrigitteMacron #Macron pic.twitter.com/L5WwpFy7a0 — Couplemacronfan (@couplemacronfan) February 9, 2021

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que les français ont été particulièrement nombreux à se plaindre suite à la décision de Brigitte Macron de prendre encore une fois la parole sur des sujets qui font polémique. On se souvient notamment de sa déclaration assez choquante il y a tout juste quelques jours concernant le jeu-vidéo Fortnite.

Alors que la première dame de France ne semblait pas bien comprendre tout l’engouement autour de ce jeu vidéo qui fait pourtant un très gros carton en France encore actuellement, il n’en a pas fallu plus pour tous les gamers en France et en dehors des frontières françaises pour affirmer qu’ils n’avaient pas du tout apprécié les déclarations de la femme du chef de l’état, en la personne d’Emmanuel Macron.

•05.02.2021• 📍 Palais de l'Elysée

Brigitte Macron a fait aujourd'hui une visio-visite avec le Centre Hospitalier Ouest Réunion ( Saint-Paul, La Réunion ) 📸 @tbromet #BrigitteMacron #Macron pic.twitter.com/Qt5RcHWeZA — Couplemacronfan (@couplemacronfan) February 5, 2021

Mais cela était sans compter sur de nouvelles déclarations choquantes que l’on vient tout juste d’apprendre concernant Brigitte Macron et qui risquent elles aussi de faire beaucoup de bruit.

Brigitte Macron trop sévère avec les enfants ? Cette déclaration ne plait pas du tout à certains français…

Quelques jours après la polémique autour du jeu vidéo Fortnite qui a fait beaucoup de bruit dans le pays, on a pu découvrir que la première dame de France n’était pas très appréciée par les plus jeunes, comme on a pu le comprendre lors de sa visite à l’hôpital Cochin avec une déclaration assez choquante.

Merci pour votre engagement! En revanche pour la casse sociale en cours dans le secteur HCR on repassera quand vous serez disponible ! #BrigitteMacron @fgtaFO @EnHotellerie #accorinvest pic.twitter.com/OZXV0ye146 — L'inFO AccorINVEST (@FOAccorinvest) February 5, 2021

Elle a en effet pris la parole et n’a pas hésité à tout balancer en disant haut et fort qu’elle était « plus cool » avec ses élèves qu’avec ses propres enfants, comme on a pu le lire dans Paris Match. Des déclarations qui font froid dans le dos pour les lecteurs qui ne s’attendaient pas à ce que Brigitte Macron soit aussi sévère avec ses propres enfants, comme on a pu le lire dans les colonnes du magazine !