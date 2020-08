Brigitte Macron : ses liens avec la famille Arnault qui datent du temps où elle était enseignante !

Les liens que Brigitte Macron entretenait avec les enfants de Bernard Arnaud

Une enquête publiée par capital.fr, « Les petits secrets de la famille Arnault » parlait déjà de la relation entre Brigitte Marcron et la famille Arnault. En mars 2007, le magazine Challenges publie à propos de Brigitte Macron. Elle serait gratuitement habillée par Louis Vuitton alors qu’elle n’est pas encore la première dame. Elle s’affiche en étant habillée de la collection de la maison lors de ses apparitions publiques.

Brigitte Macron talking with Bernard Arnault, chief executive of LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, and Robert Pattinson. pic.twitter.com/6ACdjaEYYK — Rᴏʙᴇʀᴛ Pᴀᴛᴛɪɴꜱᴏɴ ɴᴇᴡꜱ (@AboutRPattinson) July 4, 2017

En dehors de cela, Brigitte Macron aurait déjà eu des relations avec la famille Arnault. Elle enseignait le français aux deux frères de Delphine Arnault. Antoine et Frédéric Arnault ont, effectivement, étudié au lycée Francklin dans le 17e arrondissement. Les liens qu’il y a entre la famille Macron et celle des Arnault s’amplifient lorsque le couple Macron rencontre Delphine Arnault.

Brigitte Macron wears Louis Vuitton dress AGAIN as she welcomes chefs to Elysee Palace https://t.co/kYFElv4vF6 pic.twitter.com/dIt0odFLIZ — Daily Express (@Daily_Express) September 27, 2017

Leur rencontre se fait en été 2014, à New York. Cette rencontre s’est fait lors d’un déjeuner entre les deux femmes accompagnées de leurs maris respectifs. Delphine Arnault lui donne quelques conseils en matière d’accoutrement. Brigitte demande alors à Delphine de rendre son style vestimentaire plus jeune. C’est là que nait une collaboration stylistique entre les deux femmes.

Depuis, Brigitte Macron ne cesse de se faire critiquer à propos de son style vestimentaire. En effet, elle est chaussée et habillée par la grande marque, Louis Vuitton. Il en va de même pour les autres accessoires et les sacs. Pour justifier cela, la marque a affirmé que les vêtements lui étaient emprunté et qu’elle ne ratait pas de les rendre.

Le parcours de la femme du Président de la République française

Brigitte Macron, ancien professeur de français, est née le 13 avril 1953 à Amiens. Elle a fait des études en littérature à Strasbourg et à Lille. A la fin de ses études, elle entre dans le monde professionnel. Elle débute en enseignant le français dans sa ville natale.

Elle épouse Emmanuel Macron en octobre 2007 au Touquet. L’ancien Premier Ministre Michel Rocard était présent lors de leur mariage. Brigitte Macron et Emmanuel Macron se sont rencontrés 13 ans avant. C’est dans le Lycée La Providence d’Amiens que Brigitte, professeur de francais et animatrice du club de théâtre, rencontre Emmanuel Macron. Ce dernier était dans le club de théâtre, c’est alors qu’il tomba amoureux du professeur de français.

Un confinement mal vécu par la Première Dame

Par ailleurs, comme bon nombres de Français, la première dame n’aurait pas apprécié la période de confinement. Pendant que le monde entier combattait le Coronavirus, le personnel soignant ainsi que les chercheurs étaient débordés. C’est durant cette crise que la solidarité française s’est vraiment manifestée, surtout sur les différents réseaux sociaux.

Meubles à vendre et appel aux dons : Brigitte Macron s'implique dans la guerre contre le coronavirus Il me semble que c’est illégal! Le produit des biens d’Etat ne peut etre affecté et rentre dans la masse général du Budget ! Sauf régles particuliéres ! https://t.co/09lVbjRSP7 — Yves Pozzo di Borgo (@YvesPDB) May 1, 2020

Les mesures ont été prises pour endiguer la propagation du virus. Parmi ces mesures figuraient le confinement. Cette mesure s’applique aussi à la femme du président de la République Française. Depuis que cette initiative a été prise par son mari, Emmanuel Macron, elle reste enfermée à l’Elysée.

Si la plupart des personnes ne sont pas habituées à ce nouveau mode de vie, la première dame ne fait pas exception. D’après, le magazine Elle, Brigitte Macron aurait même mis une « pieuvre » (un appareil de communication permettant de converser avec plusieurs personnes en même temps) sur son bureau. Etant très attachée à sa famille, elle passerait beaucoup de temps à parler à ses enfants et ses petits-enfants.