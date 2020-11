Brigitte Macron : son surprenant point commun avec Jill Biden, la femme de Joe Biden !

Même si Brigitte Macron et Melania Trump avaient déjà l’air copines comme cochons, on est certains que la femme d’Emmanuel Macron s’entendra également à merveille avec Jill Biden, la nouvelle première dame des États-Unis.

Et pour cause, les deux épouses des actuels présidents partagent, au-delà d’avoir un mari qui a beaucoup de pouvoir, un autre point commun….

Joe et Jill Biden, les nouveaux noms qui vont faire les gros titres

Les résultats sont enfin tombés en fin de semaine dernière. Après de longs mois de campagne contre l’ex-président et milliardaire Donald Trump, Joe Biden a été élu président des États-Unis après plusieurs jours de dépouillement.

Si Joe Biden est aux anges, le monde entier a également salué l’arrivé de Kamala Harris au poste de vice de présidente, la première femme noire et asiatique à endosser ce rôle. Une victoire pour les personnes racisées qui commencent enfin à accéder aux postes de prestige ou de pouvoir.

Mais dans le rôle de la première dame pour ces 4 prochaines années, ce n’est pas Kamala Harris que l’on retrouvera, mais Jill Biden, l’épouse de Joe.

La future First Lady doit déjà se languir de cette nouvelle vie de couple, de voyages et de décisions qui se profile à l’horizon. Un tournant histoire dans leur histoire.

Car Jill et Joe n’ont pas eu une histoire d’amour facile. Les deux tourtereaux se seraient rencontrés peu de temps après que Joe Biden ait perdu sa femme et sa fille dans un terrible accident de la route, et que Jill ait divorcé du père de ses enfants, Bill Stevenson.

Par chance, leur chemin respectif se sont croisés et cela a été le coup de foudre. Joe Biden a avoué qu’à l’époque, il avait déjà vu Jill sur des affiches (cette dernière travaillait comme mannequin pour arrondir ses fins de mois) et qu’il était tombé amoureux presque instantanément.

En parallèle de son travail, Jill n’a jamais cessé d’étudier. Elle est aujourd’hui titulaire de plusieurs diplômes et enseigne l’anglais, une profession qu’elle n’a jamais souhaité mettre entre parenthèses, même lorsque son cher mari s’est engagé dans la course à la présidence pour la première fois en 1988 ou lorsqu’il est devenu le bras droit d’Obama en 2009.

Pour l’instant elle est la seule femme de vice-président à avoir continué d’occuper son poste à plein temps. À savoir si elle continuera à donner des cours sous son écharpe de First Lady (et toutes les obligations que cela implique).

Apparemment, pour Jill Biden, c’est déjà décidé. En août 2020, elle déclarait déjà : « être prof n’est pas ce que je fais, c’est ce que je suis », discours qu’elle a même tenu à prononcer depuis son éternelle salle de classe dans le lycée Wilmington, en Caroline du Nord.

Dès l’annonce de la candidature de Joe Biden, ses élèves ont même commencé à la surnommer Dr. B. en référence à ses nombreux titres et à son doctorat.

Apparemment être prof, et First Lady est à la mode dernièrement, et ce n’est pas Brigitte Macron qui dira le contraire !

Voir cette publication sur Instagram He will be a President for all of our families. Une publication partagée par Dr. Jill Biden (@drbiden) le 7 Nov. 2020 à 10 :47 PST

Brigitte Macron reprend aussi du service !

Alors qu’elle avait toujours travaillé comme professeure salariée, Brigitte Macron a, en 2015, mis sa propre carrière de côté pour se consacrer à plein temps à son rôle de 1re Dame.

Cependant, elle reste toujours fidèle à son premier amour, l’enseignement, et durant le mandat de son mari, elle a participé à la création de 2 écoles en 2019 (à Valence et à Clichy-sous-Bois).

On imagine déjà que lors des prochains repas entre présidents, les deux First Lady vont se partager leurs conseils pour garder leurs élèves attentifs en cours et tous leurs trucs et astuces de prof !

En tout cas, les deux femmes ont l’air d’avoir l’enseignement et l’éducation dans le sang. Il ne reste plus qu’à ce qu’elles transmettent le virus à leurs maris respectifs et le tour est joué !