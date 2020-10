Brigitte Macron : Une photos de son premier mariage est dévoilé dans la presse !

L’une des rares photos d’André-Louis Auzière, l’ex-mari de Brigitte Macron a récemment été publié en couverture des magazines. Une photo de mariage surprenante, dévoilée plusieurs mois après la mort du banquier.

Une mort aussi discrète que la vie qu’il a mené…

En 2019 s’est éteint dans le plus grand des secrets, André-Louis Auzière, l’ex-mari de l’actuelle première dame de France, Brigitte Macron.

Alors que le décès du banquier n’a été révélé aux médias que ce vendredi 9 octobre, on apprenait également que le père de Laurence, Sébastien et Tiphaine Auzière, les enfants de son mariage avec Brigitte Macron, s’etait éteint le 24 décembre 2019 à 18 h 35 à l’âge de 68 ans. Ce dernier a succombé à l’hôpital Georges-Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris, après de longs mois durant lesquels il luttait contre la maladie. Une maladie qui a fini par l’emporter à la fin de l’année dernière dans la discrétion la plus totale.

Alors que sa compagne est devenue célèbre, suite à son remariage avec l’actuel président de la République le 20 octobre 2007, André-Louis Auzière a, de son côté, toujours souhaité garder son anonymat.

C’est donc dans une totale intimité que le banquier de 68 ans a été enterré à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, quelques jours à peine après avoir rendu son dernier souffle. Une décision qu’il avait lui-même prise avant sa mort et dont il avait informé sa fille cadette dans une tribune publiée dans les colonnes du magazine Paris Match.

Un personnage totalement absent de la scène médiatique

Alors qu’il n’existait à ce jour qu’une seule photo de cet homme de l’ombre, un rare cliché du mariage d’André-Louis Auzière et de Brigitte Macron a été exhumé il y à quelques jours. La seule et unique alors connu à ce jour.

Les ex-époux apparaissent sur cette photo en tenue de mariage, alors qu’ils venaient à peine de se dire “oui” pour toute la vie. Et on ne peut que y souligner l’extrême élégance des deux époux. André-Louis Auzière apparaît sur son 31, vêtue d’un somptueux costume tandis que l’actuelle 1re dame de France, Brigitte Macron, revêt une magnifique robe de mariée et une paire de gants très chics.

Leur union avait été célébrée à l’église Jeanne d’Arc, puis le couple fraîchement marié s’était rendu à l’Hôtel de Ville Touquet un jour de juin 1974. Les deux amoureux ont l’air heureux, souriants et sont accompagnés de leurs familles respectives qui ont tous tenu à être présents à l’occasion de cet heureux événement.

Car cette union entre les deux époux représente également pour l’époque l’union de deux familles, de deux villes, André-Louis Auzière vivant alors à Paris tandis que Brigitte Macron est originaire d’Amiens, mais également de deux pays, car l’ex-banquier est né à Ezeka, au Cameroun le 28 février 1951.

Ce cliché d’une grande rareté qui a été publié dans Le Carnet Touquettois du journal Les échos du Touquet a ému toute la toile…

Après l’amour, l’heure du divorce a sonné…

Malgré son anonymat et son absence de la scène médiatique, André-Louis Auzière était surtout est avant tout un père présent et aimant pour ses 3 enfants.

L’une de ses filles chéries, Tiphaine Auzière s’était notamment confiée dans les colonnes du magazine Paris Match « Je l’adorais. C’était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter ».

On se demande bien évidemment les raisons de cet éternel besoin de discrétion et d’anonymat. Cette absence médiatique était-elle due à certaines de ses obligations en tant que banquier, ou s’agissait-il d’une manière comme une autre de se protéger des attaques médiatiques, suite à son divorce avec l’actuelle compagne du président de la République.

Car si l’on regarde bien les dates, et que l’on compare les témoignages, il est facile de faire le lien.

Brigitte et Emmanuel Macron ont annoncé s’être rencontrés en 2003, alors que la première dame était à cette époque son professeur de théâtre.

Un coup de foudre presque instantané et une relation discrète qui a fini par arriver aux oreilles d’André-Louis Auzière.

Dans le livre Brigitte Macron, l’affranchie, Maëlle Brun a d’ailleurs écrit à ce sujet que : « Lorsque son mari apprend la vérité, sa réaction est évidemment violente ». Il avait rapidement décidé de quitter le domicile familial, tirant un trait sur “les connexions, la réputation et l’argent que son mariage avec Brigitte lui offrait ».

Finalement, ce n’est qu’en 2006, que la procédure de divorce sera officialisée devant la justice, 1 an à peine avant que Brigitte se remarie avec l’actuel président de la République.

André-Louis Auzière tout comme Brigitte Macron, n’ont pas la suite plu dit un mot au sujet de cet amour déchu…