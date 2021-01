Brioche des Rois : l’incroyable recette d’Eric Kayser qui devrait vous combler rapidement !

Après les galettes des Rois, ce sont les brioches qui ont une place de choix sur la table du petit-déjeuner. Si certaines sont relativement simples, d’autres sont par contre assez renversantes et vous serez comblé par ces associations. Si vous cherchez une recette assez facile à réaliser, suivez le guide, vous ne serez pas déçu !

Une liste relativement longue pour les ingrédients

Les mesures sont données pour six personnes, vous pouvez alors les multiplier et les diviser en fonction de vos préférences. Cela permet toutefois de réaliser deux brioches des Rois. Vous pourrez même congeler la seconde pour prolonger le plaisir au fil de la semaine. Vous avez besoin de 290 grammes de farine de gruau, 6 grammes de sel, 60 grammes de sucre et 12 grammes de levure de boulanger. Cette dernière doit être fraîche, le résultat est nettement meilleur.

Prévoyez 44 grammes de levain naturel, vous pouvez le trouver dans un centre commercial .

. 170 grammes d’oeuf, il faut aussi un oeuf entier pour la dorure ainsi que 60 grammes de crème fraîche épaisse de préférence.

Pensez à préparer 120 grammes de beurre, 8 grammes de fleur d’oranger, 86 grammes de fruits confits, 26 grammes d’oranges confites et 26 grammes de raisins secs.

N’oubliez pas les 10 cuillères à soupe de configure sans les morceaux et 100 grammes de sucre en grains pour la décoration.

Vous aurez aussi besoin de fruits confits entiers pour l’intérieur et des fèves.

Si vous avez un robot, le mélange sera beaucoup plus efficace. Vous devez donc verser le levain, la fleur d’oranger et les oeufs. Lorsque la mixture est homogène, incorporez rapidement la levure ainsi que la farine en choisissant une vitesse moyenne. Ajoutez ensuite le sel, la crème épaisse et le sucre ainsi que le beurre mou ou pommade. La pâte de votre brioche des Rois est prête uniquement lorsqu’elle se décolle de la paroi du contenant. Si elle colle un peu trop, ajoutez un peu de farine, mais n’ayez pas la main lourde.

Sortez ensuite votre pâte de ce contenant puisque la base est désormais terminée. Vous pourriez déjà faire cuire cette brioche des Rois qui serait finalement très simple, mais il est préférable de l’agrémenter comme Éric Kayser le propose dans sa recette.

Préparez une bonne brioche des Rois

Il faut que la pâte puisse reposer, il est préférable de la recouvrir d’un linge propre et placez-la dans un récipient propre. Il est judicieux d’attendre deux heures pour qu’elle lève assez bien, cela vous permettra d’avoir une brioche des Rois très aérienne et beaucoup plus réjouissante en bouche. Vous pouvez donc réaliser deux boules ensuite pour avoir deux brioches. Avec le coude ou la paume de votre main, il faut un trou au centre de la brioche des Rois pour qu’elle prenne rapidement la forme.

Vous pouvez ensuite ajouter tous les ingrédients comme les fruits confits qui viennent garnir l’intérieur si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, vous pouvez les conserver uniquement pour la décoration. Pensez à bien dorer votre brioche des Rois en utilisant un pinceau. Laissez-la monter une nouvelle fois pendant deux heures avant de la dorer une dernière fois. Enfournez-la enfin pendant 25 minutes avec un four à 200 degrés. Vous pourrez ensuite la badigeonner lorsqu’elle sera froide avec la confiture et vous pourrez décorer avec le sucre en grains et les autres ingrédients confits. Vous pourrez vous régaler lors du petit-déjeuner.

Elle se conserve assez bien si vous la laissez dans un linge propre et légèrement humide ou si vous l’enfermez dès la sortie du four dans un papier film pour qu’elle conserve sa souplesse.