Britney Spears : de grosses révélations impressionnantes de la part de son père au moment de la placer pour « démence »

C’est une histoire complètement dingue que l’on a pu apprendre ces derniers jours concernant la chanteuse américaine mythique Britney Spears. En effet, la chanteuse a vécu des drames terribles depuis maintenant plus de 10 ans. Tout le monde se souvient encore des images vraiment terribles que l’on avait pu voir et qui avaient fait polémique.

C’est notamment avec le mannequin controversé Paris Hilton que Britney Spears avait pu entretenir des relations assez dingues. Bien qu’elle soit très jeune à l’époque, la chanteuse avait décidé contre toute attente de se raser complètement la tête, afin de pouvoir changer de vie. Mais par la suite, rien ne s’est passé comme prévu pour elle…

Britney Spears manipulée par ses proches ? Les fans veulent en savoir plus !

C’est une histoire vraiment tragique que l’on a pu apprendre contre toute attente ces derniers mois. En effet, les fans se sont montrés très inquiets pour la santé physique et mentale de Britney Spears, la chanteuse qu’ils affectionnent tant. Il faut dire que cette dernière a pu vivre des épreuves terribles par le passé. Mais aujourd’hui, c’est son entourage proche qui est remis en cause, et notamment son père Jamie Spears.

Ce dernier est en effet peu aimé par les fans de Britney Spears, qui ne cessent de voir en lui une personne assez manipulatrice et même toxique pour la chanteuse. Le titre « Toxic » était-il d’ailleurs un des prémices de ce qui allait pouvoir lui arriver par la suite ? Pour le moment, personne ne saurait être en mesure de le dire.

Sur les réseaux sociaux, on a pu voir à plusieurs reprises le hashtag #FreeBritneySpears prendre une ampleur considérable pour libérer la chanteuse de la tutelle. C’est en effet l’objet de la discorde entre le père de Britney Spears avec les fans de la chanteuse…

Britney Spears sous tutelle depuis plusieurs années, les raisons ne sont pas dévoilées

Depuis maintenant plusieurs années, les fans de Britney Spears crient au scandale pour savoir ce qu’il se passe en coulisses pour Britney Spears. En effet, l’état de la chanteuse est pour le moins très inquiétant, et personne n’aurait pu imaginer qu’il en soit ainsi il y a de cela quelques mois seulement.

Pourtant, on sait publiquement que Britney Spears est bel et bien sous la tutelle de son père Jamie Spears, bien que le détail ne soit pas vraiment connu. On sait en tout cas que la chanteuse n’est pas complètement libre de ses mouvements, ce qui ne plait pas du tout aux fans.

Ces derniers jours, on a néanmoins pu accéder en exclusivité à des informations qui pourraient tout changer pour la chanteuse Britney Spears à l’avenir, comme on a pu le voir dans un document inédit.

La case « démence » cochée sur les papiers administratifs de Britney Spears

C’est contre toute attente que l’on a ainsi pu découvrir que Britney Spears souffrirait de démence, selon les informations que l’on a pu découvrir dans le documentaire de la BBC. Celui-ci fait plutôt froid dans le dos, comme vous pourrez le découvrir.

En effet, on a pu apprendre qu’en 2008, Jamie Spears aurait indiqué que Britney Spears souffrait de « démence ». L’information, qui a été révélée dans le film The Battle of Britney, risque de faire beaucoup de bruit, car certains pensent que le père de Britney Spears aurait pu abuser de la popularité de sa fille pour la mettre sous tutelle sans justification…