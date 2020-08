Britney Spears : des vérités bouleversantes sur sa tutelle bientôt dévoilées à travers un livre !

Le phénix reprend surface

Après de longues années de silence, la pop star renaît de ses cendres. Ayant commencé sa carrière dès son plus jeune âge, Britney Spears a connu une montée spectaculaire. La star a fait son premier pas dans le monde des affaires à travers l’émission « Mickey Mouse Club ». À seulement 17 ans, la jeune femme a conquis le cœur de millions de fans grâce à son premier single « Baby On More Time ». Depuis, la chanteuse a enchaîné la sortie de ses albums ainsi que d’interminables tournées. Elle a connu une vie couverte de paillettes.

Toutefois, à côté de ces instants de gloires, la reine du podium a également connu des chutes affligeantes que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. D’abord, la chanteuse a été malchanceuse en amour puisqu’elle a connu de nombreux mariages ratés. Malgré tout, son union avec Kevin Federline a fait d’elle une « maman ». En effet, même si sa relation avec ce dernier n’a pas duré, il reste le père de ses deux merveilleux enfants, Preston et Jayden.

Depuis, l’icône de la pop a accumulé plusieurs dérapages. Le fameux crâne rasé, la prise excessive de drogue ou encore les différents pétages de plombs. Tout cela témoigne de son instabilité mentale.

Cependant, après des années de pause, Britney Spears a récemment refait surface sur les podiums, plus forte que jamais. Son retour a même été accompagné d’une grande nouveauté, la réédition de son dernier album Glory avec bien d’autres nouvelles chansons.

Une révélation éclatante qui s’annonce forte

Suite à sa dépression, l’interprète de « Toxic » a été de nouveau sous la tutelle de son père depuis ses 27 ans. Le 1er février 2008, le tribunal a décidé du sort de la jeune femme. Chargeant ainsi Jamie Spears de surveiller les fréquentations ainsi que la carrière de sa fille. Quant à la gestion de sa fortune, s’élevant désormais à 51 millions d’euros, la cour a nommé l’avocat Andrew Wallet.

Face à cette situation, les fans de la starlette sont inquiets pour leur idole. Nombreux ont même accusé Jamie Spears de garder sa fille prisonnière et de profiter de sa fortune. Les dernières photos publiées par Britney Spears n’ont fait qu’alarmer davantage ses followers. Pensant ainsi que la jeune femme envoyait des signaux de détresse, ces derniers étaient venus à sa rescousse. Un mouvement a été ainsi rapidement lancé sous la forme du hashtag #FreeBritney. Un combat pour que Britney Spears retrouve sa liberté, loin de toute répression de son père.

Ce dernier a été ainsi fortement accusé par un bon nombre d’internautes. Toutefois, lors d’un récent interview, Jamie Spears a dénoncé les « conspirationnistes » du mouvement ainsi que les comportements agressifs de certains militants du #FreeBritney. De plus, à cette occasion, il a démenti complètement le fait de profiter de sa fille.

Afin d’apaiser la tension ainsi que de rassurer ses fans, Britney Spears est sur le point de sortir un livre. Un ouvrage faisant objet de grande révélation quant à sa tutelle. En effet, une source proche de la star a dévoilé que la chanteuse suit de près le mouvement #FreeBritney. « Elle a tellement de choses à dire. Et maintenant, elle pense qu’il est temps pour le monde d’entendre son histoire complète. » affirmait la source.

Cependant, à travers ce livre toutes les vérités seront révélées au grand jour. Sa date de sortie sera dès lors impatiemment attendue pour les fans de la starlette.