Britney Spears : elle demande l’annulation de sa tutelle pour retrouver sa liberté, la justice américaine refuse !

La date concernant la fin de la tutelle de Britney Spears s’approchait. Par conséquent, le 19 août 2020, il s’est tenu une audience afin de décider de la suite des évènements.

Jamie Spears continue d’être le tuteur de sa fille

Le samedi 22 août, la décision définitive du juge a été proclamée : Britney Spears reste sous la tutelle de son père. Elle restera sous la tutelle de Jamie Spears, au moins jusqu’au 1er du mois de février 2021.

Britney Spears Wants Father Jamie Removed as Sole Conservator https://t.co/7YidL0HTcJ — TMZ (@TMZ) August 18, 2020

Dans des dossiers que la presse américaine a pu se procurer, on peut lire que Britney Spears a été sous tutelle depuis plus de 12 ans. Dernièrement, elle a voulu changer de tuteur. Elle a fait la requête, dans un tribunal californien, de faire de Jodi Montgomery sa tutrice officielle et permanente à la place de son père. Effectivement, elle a pris la place de Jamie Spears lorsque ce dernier a été malade.

Cette année n’a pas été une belle année pour la star américaine. A cause de vidéos et de photos qu’elle a publiées sur les réseaux sociaux, ses fans se font du souci pour elle. Certains pensent même que c’est un appel à l’aide. Même si elle n’a pas fait de commentaire à propos de ces rumeurs, son père a voulu mettre les choses au clair. Il a déclaré que ces rumeurs ne sont pas fondées et que sa fille est en sécurité.

JAMIE SPEARS ASSAULTED BRITNEY'S SON AND NOW BOTH SONS HAVE A RESTRAINING ORDER AGAINST HIM. END THE CONSERVATORSHIP!!! https://t.co/LdFiXlWCla — Leanne Simmons (@LeanneSimmons) August 16, 2020

Au début de ce mois, Jamie Spears a accordé une interview à la presse américaine Page Six. Il a déclaré que les personnes qui propagent les rumeurs n’ont aucune idée de ce qui se passe réellement. Il a poursuivi en disant que c’est à la justice californienne de trancher ce qui est mieux pour Britney Spears. Enfin, pour montrer qu’il ne peut pas abuser de la fortune de sa fille, il a déclaré, que tous les ans, il doit rendre des comptes à la Cour. En effet, il doit signaler chaque dépense faite.

La star de 38 ans, considérée comme une enfant de 8 ans

La vie de Britney Spears a radicalement changé à partir de 2007. En effet, les mauvaises décisions, elle en a fait beaucoup depuis sa rupture avec Justin Timberlake. Cette année-là, son ex-mari Kevin Ferderline a réussi à avoir la garde de leurs enfants. Par la suite, elle a suivi des cures de désintoxication.

En connaissance de cause, son père lance la procédure pour avoir « une tutelle temporaire ». En 2008, Britney Spears est sous la tutelle permanente de son père. Dès lors, elle ne peut plus prendre elle-même des décisions. Elle ne peut sortir de sa résidence, conduire sa voiture, dépenser sa fortune et ne peut même plus décider de ses affaires professionnelles sans que son père ne soit d’accord.

Britney Spears is seeking to remove her father, Jamie, from her conservatorship, which has been in place for 12 years. https://t.co/e0pMJ15KNM — Variety (@Variety) August 19, 2020

Cette même année, le magazine Rolling Stone sort un article dans lequel la star se confie par téléphone. Elle veut reprendre sa vie en mains, prendre les décisions qui normalement lui reviennent. Durant l’année 2009, des fans contestent la décision de la Cour. Pour eux, la durée de cette tutelle est exagérée. Ils ont alors décidé de créer le site FreeBritney et qui donnera naissance au #FreeBritney.

Pour calmer les fans de Britney Spears, en 2019 au Los Angeles Times, son avocat déclare que Britney Spears « a toujours été impliquée dans sa carrière et ses décisions professionnelles ». Son manager au Washington Post, en 2008, avait déjà fait le même discours. Pour rappel, il a travaillé avec la star de 1998 à 2004.