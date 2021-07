Britney Spears : elle obtient un soutien de taille d’une grande personnalité française pour la sortie de sa tutelle…

Alors que les fans de la chanteuse américaine Britney Spears sont encore tous sous le choc après avoir pu apprendre les dernières nouvelles en ce qui concerne cette dernière, notamment avec une mise sous tutelle qui aura vraiment été très compliquée et difficile, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu entendre de grandes personnalités françaises et internationales prendre la parole à ce sujet pour pouvoir prendre sa défense. En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que la chanteuse obtienne un tel soutien d’une personnalité très appréciée par les français.

En effet, avec un vrai calvaire que la chanteuse de Slave 4 U vit depuis maintenant plusieurs années, on ne compte plus le nombre de fois où certains de ses fans ont voulu tout faire pour pouvoir soutenir comme il se doit la chanteuse américaine mythique. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu, et il se trouve même que certaines personnes ont tout simplement préféré se moquer de la chanteuse qui a vécu des moments assez difficiles ces dernières années. Entre les différents scandales où elle a pu être impliquée, et les rumeurs complètement dingues et parfois infondées que l’on a pu lire ici et là, Britney Spears a pu vivre un quotidien assez fou…

Mais toute cette épreuve assez terrible va peut -être se terminer bientôt : les dernières nouvelles que l’on a pu apprendre concernant la levée de sa mise sous tutelle pourraient bien être positives, ce qui est plutôt une très bonne chose pour la chanteuse qui a vécu une situation assez dramatique depuis plusieurs années.

Les fans de Britney Spears à l’assaut des réseaux sociaux, ils lancent un hashtag

Cela fait maintenant plusieurs années que les fans de Britney Spears sont complètement sous le choc depuis les toutes dernières annonces que l’on a pu apprendre, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela devrait pouvoir être assez difficile pour eux d’apprendre une mauvaise nouvelle si la chanteuse n’est pas de nouveau libre, c’est le moins que l’on puisse dire.

Pour cela, ils ont pu alors délivrer de nombreux messages sur les réseaux sociaux, et avec le hashtag #FreeBritney que l’on a pu voir ici et là depuis maintenant plusieurs mois, personne ne s’attendait à ce que de plus en plus de personnalités internationales et françaises soutiennent l’artiste américaine qui n’a pas arrêté de faire parler d’elle récemment.

Il faut dire que son actualité est très chargée, et elle pourrait bien revenir avec un nouvel album assez fou à l’occasion de sa sortie de tutelle, comme ses fans l’espèrent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mais pour cela, il va falloir encore être très patient, car les décisions pourraient bien changer encore jusqu’au dernier moment…

Britney Spears : elle reçoit un message de Stéphane Plaza qui la soutient

Alors que certains français auraient pu se contenter tout simplement de profiter d’un quotidien bien tranquille, il se trouve que Stéphane Plaza, qui est l’animateur préféré des français, en a décidé autrement et il est parti en guerre sur les réseaux sociaux, comme on a pu le constater.

Avec un message troublant où il peut annoncer de nouvelles émissions inédites pour la chaîne M6, il en a profité pour afficher tout son soutien à Britney Spears, et c’est ainsi que les fans ont donc été très nombreux à réagir à travers le réseau social Twitter notamment, comme on a pu le voir tout juste quelques heures après la mise en place de ce message.