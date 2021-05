Britney Spears en guerre avec son père : elle passe bientôt au tribunal

Cela fait maintenant plusieurs années que la chanteuse Britney Spears est en conflit avec son père Jamie Spears. En effet, ce dernier n’a pas hésité une seule seconde à priver sa fille Britney de certaines libertés. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont complètement sous le choc, ils demandent la libération de Britney Spears. Selon eux, la chanteuse est malheureusement sous l’empire de son père et elle ne bénéficie pas complètement d’une liberté qu’elle devrait pouvoir pourtant profiter.

Les fans de Britney Spears lancent une pétition pour la libérer

On peut dire que les plus grands fans de la chanteuse Britney Spears sont plus déterminés que jamais. En effet, depuis le début de sa mise sous tutelle, ces derniers ne se sont pas privés pour tout mettre en œuvre pour que la chanteuse Britney Spears soit libérée de l’emprise de son père Jamie Spears.

C’est ainsi que l’on a pu voir apparaître sur les réseaux sociaux le hashtag #FreeBritney à plusieurs reprises. Pour le père de Britney Spears, c’est la douche froide : il est parfois violemment critiqué par les fans de sa fille. Pour autant, la chanteuse ne s’est jamais vraiment exprimé sur le sujet, comme si elle acceptait le sort qui lui a été réservé.

Les fans, quant à eux, n’ont pas cessé de voir des signes de la chanteuse qui feraient référence à une manipulation de la part de son père Jamie Spears. Mais c’est un vrai coup de théâtre que l’on a pu voir ces derniers jours, et la vie de Britney Spears pourrait changer complètement…

Britney Spears se bat pour sa liberté : son combat contre son père

C’est contre toute attente que l’on a pu apprendre que dans les tous prochains jours, Britney Spears pourrait bien prendre la parole au tribunal de Los Angeles. Elle devrait en effet s’exprimer sur sa mise sous tutelle, et les informations que nous avons pu récolter font vraiment froid dans le dos.

En effet, le 23 juin 2021, Britney Spears pourrait, selon le Page Six et le Daily Mail, faire une nouvelle demande concernant la tutelle de son père Jamie Spears. Pour le père de la chanteuse, c’est la douche froide : il risque de ne plus pouvoir vivre comme avant. En effet, on savait que la chanteuse ne touchait pas l’ensemble de ses revenus liés à sa carrière, et qu’elle était contrainte de vivre avec très peu d’argent.

Britney Spears : ces choix complètement dingues qui ont causé à sa tutelle

Si le père de Britney Spears avait pu cocher la case « démence » quand il a fait sa demande sous tutelle, c’est selon certains fans une décision bien trop rude. Toutefois, la chanteuse a pu faire des choix complètement fous par le passé, qui ont été empêchés au dernier moment. On a notamment pu apprendre que Britney Spears voulait à un moment dans sa vie se procurer trois voitures en même temps.

Avec une intervention au dernier moment, cela n’a pas pu se faire. Mais aujourd’hui, il semblerait que la chanteuse Britney Spears vive beaucoup plus modestement, et on comprend donc qu’elle pourrait très bien choisir de demander « 99% de sa liberté », comme on a pu le lire dans la presse anglo-saxonne. Mais pour le savoir, il faudra être très patient et attendre le mois de juin. Les fans de Britney Spears, quant à eux, sont impatients d’arriver à cette date…